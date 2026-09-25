İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında “yerli Adriana Lima” olarak tanınan Fatmagül (Fakı) Lafçı’nın da bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında herhangi bir adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 6’sı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FATMAGÜL LAFÇI DA GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında, fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı öne sürülen isimler arasında “yerli Adriana Lima” olarak tanınan Fatmagül Lafçı’nın da yer aldığı ortaya çıktı.

SURVIVOR’DA YARIŞMIŞTI

Survivor yarışmasıyla tanınan ve dünyaca ünlü model Adriana Lima’ya benzerliğiyle dikkat çeken Fatmagül Fakı, 2019 yılında yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile Raffles Hotel’de düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Çiftin düğün organizasyonunu Fulya Terim üstlenirken, törene Fatih Terim ve Buse Terim de katılmıştı.

Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında, evlendikten sonra “Lafçı” soyadını kullanan ve KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Fatmagül Lafçı’nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Survivor’dan fon soruşturmasına! “Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltına alındı

OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE ŞİRKETİN HİSSELERİNİ DEVRETMİŞ

Öte yandan operasyonun hemen öncesinde gerçekleşen dikkat çekici bir şirket devri de gündeme geldi. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 24 Eylül 2026 tarihli nüshasına ve edinilen bilgilere göre, İstanbul Beşiktaş merkezli KL Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi’nde önemli bir devir işlemi gerçekleştirildi.

Halk TV'de yer alan bilgiye göre ise “Yerli Adriana Lima” olarak anılan Fatmagül Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın yaklaşık 5 yıl önce kurduğu KL İnşaat A.Ş.’deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği anlaşıldı.

Gerçekleştirilen tescil işlemiyle birlikte Kerem Lafçı’nın şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği sona erdi. Şirket ise Y.D.’nin tüm hisseleri devralmasıyla tek ortaklı anonim şirket statüsüne geçti.

Y.D., 2029 yılına kadar şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve tek başına temsile yetkili ismi olarak atandı. Böylece şirketin tek sahibi Y.D. oldu.

Fatmagül Lafçı ve eşi Kerem Lafçı

FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA: 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı, Mehmet Salih Turhan hakkında da daha önce adli işlem başlatıldığı ve arandığı belirlendi. Bu kapsamda, hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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