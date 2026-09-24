Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar! Savaş uçakları geçince olanlar oldu

GÖRKEMLİ KARŞILAMANIN ARDINDAN KRİTİK ZİRVE

Xi Jinping için düzenlenen karşılama töreninin ardından gözler iki liderin yapacağı görüşmelere çevrildi. Çin liderinin üç günlük ABD ziyareti kapsamında Trump ile ticaret, yapay zeka, Tayvan ve İran başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alması bekleniyor.

New York Times, Trump-Xi görüşmesini mercek altına aldığı analizinde, iki liderin bir yıldan kısa süre içerisinde üçüncü kez bir araya geldiğine dikkat çekti. Gazete, Washington'daki temaslarda büyük bir diplomatik seremoni düzenlenmesine karşın taraflar arasında özellikle ticaret ve teknoloji alanındaki anlaşmazlıkların sürdüğünü yazdı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret ateşkesinin kasım ayındaki süresinin iki ay daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Pekin'in gelişmiş yapay zeka modellerinde kullanılan güçlü çiplere daha fazla erişim istediği, Washington'ın ise Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımlarının artırılmasını beklediği aktarıldı.