Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar! Savaş uçakları geçince olanlar oldu
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'daki buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Joint Base Andrews Üssü'nde Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan için kırmızı halı serilirken askeri bando ve savaş uçaklarının katıldığı karşılama töreni düzenlendi.
Tören sırasında savaş uçaklarının liderlerin üzerinden geçtiği anlarda çıkan yüksek ses Trump'ı hazırlıksız yakaladı.
Selam verirken bir anda irkilen ve yüzünü buruşturan Trump'ın aksine Xi Jinping'in neredeyse hiç tepki vermemesi kameralara yansıdı.
SAVAŞ UÇAKLARI GEÇERKEN İRKİLDİ
Trump ve Xi Jinping askeri töreni yan yana takip ederken savaş uçakları alçaktan geçiş yaptı. Jetlerin çıkardığı yüksek ses üzerine Trump'ın bir anda irkildiği ve yüz ifadesinin değiştiği görüldü.
Xi Jinping ise aynı anda başını kaldırmadan ve yüz ifadesini değiştirmeden töreni izlemeyi sürdürdü.
GÖRKEMLİ KARŞILAMANIN ARDINDAN KRİTİK ZİRVE
Xi Jinping için düzenlenen karşılama töreninin ardından gözler iki liderin yapacağı görüşmelere çevrildi. Çin liderinin üç günlük ABD ziyareti kapsamında Trump ile ticaret, yapay zeka, Tayvan ve İran başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alması bekleniyor.
New York Times, Trump-Xi görüşmesini mercek altına aldığı analizinde, iki liderin bir yıldan kısa süre içerisinde üçüncü kez bir araya geldiğine dikkat çekti. Gazete, Washington'daki temaslarda büyük bir diplomatik seremoni düzenlenmesine karşın taraflar arasında özellikle ticaret ve teknoloji alanındaki anlaşmazlıkların sürdüğünü yazdı.
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret ateşkesinin kasım ayındaki süresinin iki ay daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Pekin'in gelişmiş yapay zeka modellerinde kullanılan güçlü çiplere daha fazla erişim istediği, Washington'ın ise Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımlarının artırılmasını beklediği aktarıldı.
MASADA TAYVAN VE HÜRMÜZ DE VAR
Görüşmelerin en kritik başlıklarından birinin Tayvan olması bekleniyor. NYT'ye göre Xi Jinping'in, ABD'nin Tayvan'a yapılması planlanan 14 milyar dolarlık silah satışını ertelemeye devam etmesi için Trump'ı ikna etmeye çalışabileceği değerlendirilmekte.
Trump yönetiminin ise Çin'den İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda Tahran'a baskı yapmasını isteyebileceği de öne sürüldü.
İki liderin temaslarının ardından perşembe akşamı devlet yemeği düzenlenmesi ve Xi Jinping'in ABD Ulusal Arşivleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.