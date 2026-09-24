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Spor

ÖZEL│Nübel’in eski antrenörü Mihacic, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak

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Beşiktaş’ın sezon başında Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, milli araya kadar olan dönemde sergilediği performansla güven verdi. 29 yaşındaki file bekçisinin Monaco’dan antrenörü Vatroslav Mihacic, eski öğrencisinin Süper Lig’e adaptasyon süreci ve son haftalardaki oyunuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Mihacic, “Nübel’in Beşiktaş’ın daha iyi sonuçlar almasına büyük katkı sağlayacağından eminim” dedi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Geçtiğimiz yıllarda kalesinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Alexander Nübel’in performansıyla rahat bir nefes aldı. Süper Lig ve Avrupa maçlarında ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Nübel, kalesinde devleşerek siyah-beyazlı yönetimin transferde doğru bir tercih yaptığını kanıtladı. Alman eldivenin gelişiminde büyük pay sahiplerinden olan eski antrenörü Vatroslav Mihacic, Türkiye Gazetesi'ne çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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MIHACIC: KORKUSUZ OLDUĞUNU KANITLADI

İlk olarak Süper Lig’deki kalite, rekabet gücü ve öğrencisinin verdiği mücadele hakkında konuşan Vatroslav Mihacic, “Gerek tarihsel süreçte gerekse özellikle altyapıya yapılan büyük yatırımlar ve Salah, Lukaku ya da Vlahovic gibi önemli oyuncuların getirilmesiyle birlikte Türk futboluna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Aynı eğilim, Ederson ve Nübel gibi ünlü kalecilerin transfer edilmesiyle devam etti. Bu durum; kulüplerin hem yurt içinde hem de Avrupa'da tüm kulvarlarda güçlü ve rekabetçi olmak istediklerini, aynı zamanda Türk futbolunun daha da gelişmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını gösteriyor. Özellikle Uğurcan Çakır gibi isimler başta olmak üzere Türk kalecilerin değerini ve tartışılmaz yüksek kalitesini takdir etmekle birlikte, böylesine kendini kanıtlamış değerlerin gelişi her zaman bir gelişim ve daha yüksek bir kalite getirir. Nübel'in Beşiktaş'a gelişini de bu gözle değerlendiriyorum. Şu ana kadarki hamleleriyle zorluklardan korkmadığını kanıtladı ve kulüpten kulübe yaptığı her transferle kariyerinde bilinçli bir şekilde ileriye doğru adım atmaya çalıştı.” dedi.

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“KOMPLE BİR KALECİ HALİNE GELDİ”

Alexander Nübel’in farklı liglerde edindiği deneyimin kariyerine katkısına değinen Mihacic, “O, belirli bir Alman kalecilik ekolüne sahip bir kalecidir. Schalke'den Bayern Münih’e çok genç yaşta Neuer'in doğal halefi olarak gelmişti ancak daha önce de belirttiğim gibi bu efsanevi kalecinin gelişimini yavaşlatabileceğini fark edince kiralık olarak gitmeye karar verdi ve bunda da yanılmadı. Temel kalecilik eğitimine bakılmaksızın öğrenmekten ve kendini geliştirmekten geri durmuyor; nitekim, her yeni kulüp ona yeni bilgiler ve becerilerini geliştirme imkânı kazandırdı. Bu süreçte Monaco ve Stuttgart, onun bugün daha komple bir kaleci hâline gelmesine ve Beşiktaş'ın onun kalecilikteki tüm niteliklerini bünyesine katmasına katkı sağladı.” şeklinde konuştu.

“NEUER, TER STEGEN VE ULREICH ONU GELİŞTİRDİ”

Nübel’in kariyerinde şimdiye kadar Neuer, Marc-Andre ter Stegen ve Sven Ulreich gibi kalecilerle çalışmasının gelişimine etkisinden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Hırvatistan Futbol Federasyonu'nda bir antrenör eğitmeni olarak daha sonra çok iyi antrenörlere dönüşen üst düzey oyuncularla çalıştığım 15 yıl boyunca edindiğim görüşler doğrulanıyor. Hem o zamanki hem de şu anki görüşüm buydu: Bu oyuncularla -ki burada hem takım arkadaşlarını hem de birlikte çalıştıkları antrenörleri kastediyorum-ve özellikle de bu örnekte kalecilerle yürütülen gündelik çalışmalar, onları daha fazla çaba göstermeye ve her gün sıkı çalışmaya sevk edip geliştiriyor. Aynı zamanda onlardan bir şeyler öğrenmelerini ve böylece kişisel açıdan daha iyi ve daha donanımlı bireyler haline gelmelerini sağlıyor.

“ADAPTASYONU UZUN SÜRMEZ”

Alman kalecinin uyum sürecinde aldığı bazı eleştirilere vurgu yapan 58 yaşındaki Mihacic, “Yeni bir ortama, yeni taktiksel gerekliliklere ve aynı zamanda yeni bir kültüre uyum sağlama sürecinde, her oyuncu için zaman zaman form düşüşleri ve buna bağlı olarak daha kötü performanslar yaşanması normal ve beklenen bir durumdur; Nübel de bunun bir istisnası değildir. Bazı oyuncuların yeni bir ortama uyum sağlaması daha uzun, bazılarınınki ise daha kısa sürer. Ancak Nübel ile çalışmış olmak beni onun özelinde bu adaptasyon sürecinin uzun sürmeyeceğine ikna etti.” şeklinde konuştu.

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“TEMEL DİREK OLMAYA DEVAM EDECEK”

Nübel’in son haftalardaki performansına ayrı bir parantez açan Hırvat çalıştırıcı, “Önümüzdeki süreçte, Beşiktaş'a transferinin ardından hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa maçlarında takımın temel direği olduğu dönemde sergilediği performansa yakışır daha pek çok iyi maç çıkaracaktır. Amedspor maçındaki olumsuz sonuca rağmen -ki maçı takip ettim ve maçtan sonra istatistikleri inceledim- Nübel'in o karşılaşmada özellikle kötü bir performans sergilediği izlenimine kapılmadım. Bu durum, bana tüm takımın gereken seviyede olmadığını düşündürüyor ancak -tekrar ediyorum- olumsuz bir sonuç beraberinde olumsuz bir algıyı da getirir.” ifadelerini kullandı.

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“TAKIMA KALİTE KAZANDIRACAK”

Deneyimli file bekçisinin mental gücüne ve taraftar baskısına karşı dayanıklılığa vurgu yapan Mihacic, “Nübel ile ilgili olarak en çok korkulması gereken şey baskıysa içim rahat olabilir. Onu tanıdığım ve birlikte çalıştığım süre boyunca her zaman sakin bir izlenim bırakmıştır. O, ayakları yere her zaman sağlam basan biridir. İyi formunun ve alınan başarılı sonuçların onu aşırı bir rehavete sürüklemesinden ya da olumsuz bir sonucun veya ara sıra yaşanacak form düşüklüklerinin onu isteksizliğe ve olumsuz düşüncelere itmesinden korkmaya hiç gerek yok. Nübel’in takıma daha fazla kalite kazandıracak bir bağlantı olacağından ve Beşiktaş’ın daha iyi sonuçlar almasına büyük katkı sağlayacağından eminim.” açıklamasını yaptı.

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