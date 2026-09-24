ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe programı paylaşıldı. ASKİ’nin güncel kesinti duyurularına göre Sincan, Etimesgut, Akyurt, Beypazarı, Yenimahalle ve Altındağ’da farklı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi var? İşte 24 Eylül Ankara ASKİ su kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler…

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Ankara’da şebeke hatlarında meydana gelen çeşitli arızalar nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan programa göre kesintilerin bir bölümü 23 Eylül’de başlayan arızalardan kaynaklanırken, bazı bölgelerde ise 24 Eylül Perşembe günü yeni meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri meydana geliyor. İşte, ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe programı (Sincan, Etimesgut, Akyurt, Beypazarı, Yenimahalle, Altındağ)

ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe! Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL PERŞEMBE (SİNCAN, ETİMESGUT, AKYURT, BEYPAZARI, YENİMAHALLE, ALTINDAĞ)

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.09.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 13:00:00

Detay: Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No : 90 , Ø600 mm çapındaki şebeke hattında oluşan kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ululbatlı hasan mahallesi ve GOP mahallesi suları verilmiş olup arıza onarımın çalışmamız devam etmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi , Yunus Emre Mahallesi , Mevlana Mahallesi ,Gökçek Mahallesi ,Törekent Mahallesi



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.09.2026 11:35:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 13:00:00

Detay: Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No : 90 , Ø250 mm çapındaki şebeke hattında oluşan kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Güzelkent Mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe! Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?



AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.09.2026 08:50:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 12:00:00

Detay: Akyurt Kalaba Mahallesi Çubuk caddesinde içme suyu dağıtım şebeke hattımızda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kalaba Mahallesi



BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.09.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Başağaç mahallesi 5 Caddede bulunan 110 luk Polietilen Boru hattında patlama nedeniyle oluşan arıza 109:30 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Başağaç mahallesi 5 Cadde Ve Civarı

ASKİ su kesintisi 24 Eylül Perşembe! Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.09.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 16:00:00

Detay: Yuva yolu Anteks sanayi sitesi fen işyeri yol çalışması sırasında 100 lük duktil boruya zarar vermiş ve sular kesilmiştir

Etkilenen Yerler: etkilenen yerler yuva yolu Anteks



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.09.2026 09:50:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Değerli abonelerimiz Örnek mahallesi Hızır Reis sokak içerisinde meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kale mahallesi, Örnek mahallesi ve Atıfbey mahallesi bir kısmı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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