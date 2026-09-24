Adana'da yapımı yaklaşık 2 yıldır devam eden ve bir türlü tamamlanamayan bulvar, çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Toz nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, çamaşırlarını bile içeride kuruttuklarını dile getirerek yetkililere yardım çağrısı yaptı.

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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Yılmaz Güney Bulvarı'nın tamamlanamaması nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Villa ve rezidansların bulunduğu bölgede yol çalışmaları nedeniyle oluşan yoğun toz, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiledi. Bulvar üzerinde toplanan mahalle sakinleri, yıllardır devam eden yol sorununa çözüm bulunmasını talep etti.

"BELEDİYE REZİLLİĞİMİZİ GÖRSÜN"

Mahalle sakinlerinden Rukiye Bartu, yaşadıkları sıkıntının artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek, "Belediye rezilliğimizi görsün diye toplandık. Çocuğumu okula götürüyorum ama bu yolda rezillik çekiyoruz. Burası 2 yıldan fazladır böyle. Aşağı tarafta su birikintisi oluyor. Burayı da kazıyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyoruz. Tabela da asmıyorlar. 2 yıldan bu yana bulvarı yapamadılar. Eşim belediyenin hesaplarını şikayette bulunuyor ama çözüm yok" diye konuştu.

2 yıldır tamamlanamadı! Vatandaş isyanda: Çamaşırlarımızı bile içeride kurutuyoruz

"KAPI VE PENCERELERİMİZ AÇIK OTURAMIYORUZ"

Yaşar Çobanlı ise sorunun daha uzun süredir devam ettiğini ifade ederek, "5 yıldan bu yana bu sıkıntıları çekiyoruz. Tozdan geçilmiyor. Arabalarımızı yıkıyoruz ama ertesi gün yine aynı oluyor. Kapı ve pencerelerimiz açık oturamıyoruz. Burada hayat çok zorlaştı" dedi.

20 yıldır bölgede yaşadığını belirten Zümrüt Yalçın da son yıllarda hayat şartlarının ciddi şekilde değiştiğini söyledi. Yalçın şöyle devam etti:

"ÇAMAŞIRLARIMIZI İÇERİDE KURUTUYORUZ"

"20 yıldır burada oturuyoruz. Her şey çok güzeldi ama son 3 yıldır perişanız. Binaların bahçeleri toz içinde, pencere açamıyoruz. Çamaşırlarımızı bile içeride kurutuyoruz. Arabaları zaten geçtik. Astım ve alerjik hastalıklar arttı. Şikayetleri yazın diyorlar. Yazıyoruz ama çözülmüyor. 3 yıldan bu yana tozun içinde yaşıyoruz"

2 yıldır tamamlanamadı! Vatandaş isyanda: Çamaşırlarımızı bile içeride kurutuyoruz

"ÇOCUKLAR OKULA GEÇ KALIYOR"

Mustafa Atalay ise yolun yalnızca mahalle sakinlerini değil, bölgeden gelip geçen vatandaşları da mağdur ettiğini belirterek, "Buradan gidip gelenlere çile oluyor. Çocuklar sabah okullarına geç kalıyor. Bizim sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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