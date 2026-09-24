Köpek tarafından ısırılıp yerde sürüklendi! O anlar kamerada
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir köpek yolda yürüyen vatandaşa saldırdı. Ayaklarından ısırılan vatandaş köpek tarafından yerde sürüklendi. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen vatandaşa saldırdı. Vatandaşın ayaklarından ısırarak çeken köpeği çevreden geçen otomobiller korna çalarak uzaklaştırmaya uğraşırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Karasu yolu Caddesi üstünde yaşandı. Zinciri kopuk halde ortalıkta gezen köpek, yolda yürüyen K.K. adlı vatandaşa saldırdı. Vatandaşı ayaklarından ısırıp çeken köpeği çevredeki otomobiller korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekten kurutulan vatandaş, hastanede tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.