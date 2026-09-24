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Spor

Vazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı

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Vazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı
Başlık ResmiVazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı

Amed maçında Poku’nun fazlasıyla arattığı Çekyalı, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 12 maça ilk 11’de başlayan Vaclav Cerny, Kartal’ı uçuran kanadı oldu.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Büyük oranda yenilenen Kartal’ın eskilerinden olan Vaclav Cerny’nin sezon başında gönderilmesi gündemdeydi. Rangers’tan 28 yaşındaki sağ kanat için 8 milyon avroluk teklif gelmiş ancak yönetim bunu yeterli bulmamıştı. Geçen sezonun son bölümlerinde sonradan oyuna giren ve keyifsiz görünen Cerny, Vincenzo İtaliano yönetiminde çok farklı bir başlangıç yaptı. İtalyan teknik adamın bu sezon oynanan 13 resmî maçın 12’sinde ilk 11’de şans verdiği siyah beyazlı oyuncu, tabelaya ciddi katkı verdi.

Vazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı
Başlık ResmiVazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı

KEYFİ YERİNE GELDİ

Sadece Amed maçında dinlendirilen Cerny’nin yokluğu fazlasıyla hissedildi. Poku’nun tam olarak hazır olmadığı net şekilde görüldü. Hücuma zenginlik katan Çekyalı isim, aynı zamanda forvetleri aratmayan bir grafik sergiledi. İtaliano’nun oyun planında önemli bir yere sahip olan Beşiktaşlı oyuncunun attığı goller sonrası keyfi de yerine geldi. Ayrılık düşüncesini şimdilik rafa kaldıran kanat oyuncusunun 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp isterse mukaveleyi bir sezon daha uzatabilir.

Vazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı
Başlık ResmiVazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı

HEDEF ÇİFT HANE

Beşiktaş taraftarının da desteğini arkasına alan Cerny, siyah beyazlı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda çift haneli gol ve asist sayısına ulaşmayı planlıyor.

İTALİANO’DAN SIFIR RİSK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Alanya ve Amed’e karşı rotasyonlu kadronun bedelini ağır ödemenin dersini aldı… Sürekli oynattığı isimleri dinlendirmeyi düşünen ancak bunun karşılığında iki mağlubiyet gören İtalyan hoca, ilerleyen dönemde zorunlu kalmadıkça daha az rotasyon yapacak.

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SÖYLEM DEĞİL EYLEM GEREKLİ

Amed Sportif Faaliyetler yenilgisi sonrasında hedefte yine MHK vardı. Başkan Serdal Adalı, sözleriyle tepkisini bir kez daha dile getirirken “Riva’ya gitmek de bir şey ifade etmiyor” demişti. Yöneticiler de söylemle tepki gösterip ceza almaktansa en güzel cevabın sahada futbolla verileceği görüşünde.


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