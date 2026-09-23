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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen Bayram Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamalarıyla tutuklandı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Perinçek'in ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü.

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KURTLAR VADİSİ SENARİSTİLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda dahli olan Bayram Özbek tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, meydana gelen olayla ilişkili olarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, eski emniyet müdürü Bayram Özbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

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Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristlerinden biri tutuklandı

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı ise ifadesinin alınması için adliyeye getirilmiş ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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