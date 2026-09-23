ÖZEL│Eski hocaları, Melih Kabasakal’ı Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Jorginho’ya benziyor

Sezon başında Gaziantep FK’dan Trabzonspor’a transfer olan Melih Kabasakal, ön liberodaki oyunuyla dikkat çekmeyi başardı. 30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maçları için aday kadroya davet edildi. Kabasakal'ın eski teknik direktörlerinden Taner Taşkın, Zafer Turan ve Osman Zeki Korkmaz, öğrencilerinin milli takıma yükselme süreciyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

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Milli takım arasına kadar Trabzonspor'da 7 resmi maçta 500 dakika süre alan Melih Kabasakal, defans ve hücum hattı arasındaki dinamik oyunuyla taraftarlarından tam not aldı. Brezilyalı yıldız Fabinho ile iyi bir ikili oluşturan Kabasakal, 4-0’lık Galatasaray galibiyetinin mimarlarından oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya davet edilen başarılı futbolcu, klasını kanıtlamayı başardı. Deneyimli ismin eski hocaları, oyuncularının gelişim ve etkileyici süreciyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

TAŞKIN: POTANSİYELİNİ HEMEN BELLİ ETTİ

Melih Kabasakal’ın kariyerinin başındaki teknik direktörlerinden olan Taner Taşkın, öğrencisinin teknik özellikleriyle ilgili olarak, “Melih’i Sarıyer’de çalıştığımız dönem Trabzonspor’dan transfer etmiştik. Potansiyelli bir oyuncu olduğunu bize hemen gösterdi. Gerçekten çok değerli bir futbolcu. Şu an yaşamış olduğu süreci sonuna kadar hak ediyor. Ahlaki bakımdan da birinci sınıf bir oyuncu. Her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Antrenmanlarını bile maçta oynarmış gibi gerçekleştirir ve çok enerjiktir. Kalitesini ortaya çıkaran unsurlar da bunlar zaten. Topla ilişkisi çok üst seviyede. Şu anda 6 numara pozisyonu gibi oynuyor ama biraz daha özgüven geldikçe daha öne doğru oynayabilir. En büyük özelliği takımının orta sahasına dinamiklik katmasıdır.” dedi.

Melih Kabasakal, bu sezon 7 maçta 500 dakika sahada kaldı.

"MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIR DURUMDA"

Kabasakal’ın milli takıma seçilme sürecine vurgu yapan Taşkın, “Süre buldukça daha da iyi oynamaya devam ediyor. Trabzonspor’a transfer olması onu çok farklı bir hâle getirdi. Diğer takımlardaki performansının iki katını şu an Trabzonspor’da sergiliyor. Basit oynuyor ve enerjisini doğru kullanıyor. Bence Fabinho ile iyi bir ikili oldular. Melih’in şu an milli takım için hazır olduğunu düşünüyorum. Milli takımın yaşı yoktur ve her türlü uyum sağlayacaktır. Zamanında milli takımımıza 30 yaşın üzerinde birçok oyuncu çağrılmıştı. Milli takımın orta sahasına çok ciddi bir dinamizm getirecektir. Avrupa maçlarında her türlü mücadeleye girecektir çünkü fazlası var, eksiği yok. O mental güce ve rahatlığa da kavuştu. Normalde duygusal bir oyuncudur ama şu an oynadığı için güçlü bir konumda.” ifadelerini kullandı.

TURAN: YETENEĞİNİN KARŞILIĞINI ALDI

30 yaşındaki futbolcu ile Esenler Erokspor ve Eyüpspor’da beraber çalışan 56 yaşındaki teknik adam Zafer Turan, eski oyuncusunun mental yönüne değinerek, “Melih’in inanılmaz derecede bir futbol sevgisi var ve bunu sahaya yansıtmayı başarıyor. Hayallerine ulaşmak için çok fazla derecede çalışıyordu. Bence bu şansı biraz geç yakaladı, daha önce de olabilirdi. Temposu, fiziksel anlamda dayanıklılığı, kuvveti ve top kazanma yeteneği çok üst seviyede. Hırs ve istek olarak da dikkat çekiyordu. Bu işi son derece benimsemesi onun en büyük özelliği. Zaten tüm bu özelliklerinin ve yeteneğinin karşılığını aldı diye düşünüyorum.” sözlerini sarf etti.

"PAS BAĞLANTILARIYLA FAYDALI OLACAK”

Başarılı ön liberonun milli takıma vermesini beklediği katkıyı değerlendiren Turan, “Melih, savunma özellikleri ön planda olan bir futbolcu. Orta sahada çok koşan, mücadele eden ve top kazanan bir oyuncu. Milli takımımızın orta sahasındaki pas bağlantılarında faydalı olacaktır. Fiziksel kapasitesinde herhangi bir düşüklük yok ve çok konsantre bir isim. Montella, ondan kesinlikle faydalanmayı düşünüyor. Milli takım oyuncusu olmak kolay değil ancak Melih hemen adapte olacak ve sürpriz bir performans sergileyecektir. Verilen görevi yerine getireceğine ve iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum.” tespitinde bulundu.

Tecrübeli futbolcu, 2023-2025 yılları arasında Eyüpspor forması giydi.

KORKMAZ: ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VARDI

Melih Kabasakal’ın İstanbulspor’da TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadıkları dönem teknik direktörü olan Osman Zeki Korkmaz, ilk başlarda sağ bek oynayan oyuncusunun zamanla ön liberoya evrildiğini ve bu bölgede performans olarak patlama yaşadığını belirtti. Öğrencisinin taktiksel sistemdeki yerinden bahseden Korkmaz, şöyle konuştu:

İstanbulspor’a geldiğimizde Melih’in daha önce sağ bek pozisyonunda oynatıldığını gördük. Rakipten top kazanma özelliği, baskı gücü, topu iyi kullanması ve savunma davranışlarından dolayı sağ beke çekilmişti. Bize göre asıl kapasitesini burada tam olarak kullanamıyordu. Melih; sahanın her yerinde baskı yapabilen, her bölgede ikinci topları kazanabilen ve bu kazandığı ikinci toplarla olumlu bir şekilde oyun kuran bir futbolcuydu. Melih de kendisini 6 numara pozisyonunda daha rahat hissettiği için bu bölgede oynattık. O sezonu incelerseniz, kazandığı ikinci toplarla uzaktan attığı şutlar, kaydettiği goller, verdiği final pasları ve dripling kapasitesi sayesinde boşluk bulduğu zaman takımı öne taşıyabilme gücünden çok faydalandık. İstanbulspor’da yaşadığımız şampiyonlukta büyük bir rolü vardı.

“PROFESYONEL DİSİPLİNİ ÇOK YÜKSEK”

Kabasakal’ın Trabzonspor’daki performansının zamanla daha da iyiye gideceğinin altını çizen Korkmaz, “Topu kaybettiğiniz anda Melih’in müthiş bir baskı gücü var. Rakiplerinden kolay kolay çalım yemez ve topu geri kazanma özelliği yüksek bir oyuncu. Ortalamanın üzerinde top tekniği var ve topu iyi kullanmayı bilir. Boşluk bulduğunda dripling yapan ve etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Trabzonspor bu özelliklerinin bazılarından henüz faydalanamadı ama Melih psikolojik olarak biraz daha rahatladıkça ve sahada kendini ifade ettikçe bu özellikleriyle de öne çıkacaktır. Mental anlamda çok güçlü bir çocuk. Bireysel olarak profesyonel disiplini çok yüksek. Özel hayatına çok dikkat eder. Bireysel antrenmanlarına özen gösterir. Karakter seviyesi üst düzey bir oyuncu.” dedi.

“HER ZAMAN HAZIR BEKLİYOR”

30 yaşındaki ön liberoyu tarz ve kalite olarak dünyaca ünlü futbolculara benzeten tecrübeli teknik adam, son olarak şöyle konuştu:

Tüm hayatını profesyonel futbol çerçevesinde dizayn eden birisi. Melih, yedek kalsa bile bir sonraki maçta yüzde 100 seviyede oynayabilecek mental yapıya sahip bir oyuncu. Büyük takım oyuncuları zaten her zaman böyle olmalı. En iyi performansını sergilemek için her zaman hazır bekliyor. O yüzden milli takımdaki bu tarz tercihlerin uzun yıllar önce yapılması gerekiyordu. Melih, aslında daha istikrarlı ve yüksek ritimde Eyüpspor ve Gaziantep FK’da da oynuyordu. Melih’in oyun enerjisini ve geriden oyun kurarkenki pas isabet oranını Jorginho’ya benzetiyorum. Ayrıca Melih’in pas arasını yapması ve topu rakipten kazanıp hızlı şekilde hat delici paslarla takım arkadaşlarına aktarmasını da Jorginho’ya benzetiyorum.

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