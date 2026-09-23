Trabzonspor'dan teknik heyete de 'yıldız' takviye

Sezon başında flaş transferlerle adından söz ettiren ve son olarak teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor, teknik heyeti de dikkat çeken bir isimle güçlendirme hazırlığında.

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Takımın başına Thomas Reis'i getiren Trabzonspor, Alman hoca yönetimindeki ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi.

Yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavili yönetim, teknik heyeti de güçlendirmek için dikkat çeken bir adım attı.

Jerome Boateng

HAFTA SONU GELİYOR

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı. 38 yaşındaki Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelmesi ve Thomas Reis'in ekibine katılması bekleniyor.

FUTBOLU GEÇEN YIL BIRAKTI

Boateng, geçtiğimiz yıl profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Boateng, Instagram hesabından paylaştığı veda videosunda, "Uzun zamandır büyük kulüplerde ve ülkem için oynuyorum. Öğrendim, kazandım, kaybettim ve büyüdüm. Futbol bana çok şey kattı, şimdi ilerleme zamanı. Zorunda olduğum için değil, hazır olduğum için." ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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