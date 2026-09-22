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Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki okul saldırısında TCK 233/4 uygulanacak

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Manisa’da lise önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı öğrencileri hastanede ziyaret eden Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Can Tuncay, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirtirken, olayda ihmali bulunan ailelerin sorumluluğunu artıran TCK’nın 233/4. maddesinin de uygulanacağını açıkladı.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırı bugün Türkiye'nin gündemine oturdu. 3’ü ağır olmak üzere toplam 11 öğrencinin yaralandığı kanlı olayın ardından adli makamlar geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Can Tuncay da Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesine giderek olayla ilgili olarak incelemelerde bulundu.

Olay yerine giden Bakan Yardımcısı Tuncay, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçerek tedavileri süren öğrencileri ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tuncay, ailelerle bir araya geldi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
Başlık ResmiAdalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
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3 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Yardımcısı Tuncay, yaralanan öğrencilere Adalet Bakanı Akın Gürlek adına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
Başlık ResmiAdalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatlarıyla toplumda hassasiyet oluşturan tüm konuların üzerine kararlıkla gittiklerini vurgulayan Bakan Yardımcısı Tuncay, bu ve benzer olaylarla ilgili yapılan düzenlemeyi hatırlatarak şöyle konuştu:

“Öncelikle çocuklarımıza, ailelerine, milletimize geçmiş olsun dileklerimi Sayın Bakanımız Akın Gürlek adına arz ediyorum. Ailelerimizi ziyaret ettik, çocuklarımızı ziyaret ettik. 11 yaralı çocuğumuz var, 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler, o konuda da bilgi aldık.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
Başlık ResmiAdalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak

KANUN MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şimdi Manisa'ya, durumu ağır olan çocuklarımızı ziyarete gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Adalet Bakanımızın liderliğinde toplumda yara olmuş tüm konulara dokunmaya, değinmeye, parmak basmaya çalışıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de Sayın Bakanımızın göreve başlaması sürecinden sonra bu tür olaylarda ailelerin sorumluluğunu artıran TCK'nın 233/4. maddesi düzenlemesi oldu.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
Başlık ResmiAdalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak

Diğer tüm konularda da elimizden geleni yapacağız. Bu soruşturma da bu maddeler doğrultusunda devam edecek. Sorumlular şu anda gözaltında.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
Başlık ResmiAdalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay duyurdu! Manisa’daki saldırıda TCK 233/4 uygulanacak
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TÜM SORUMLULAR GÖZALTINDA

Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini, av tüfeği fişeğini temin eden av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında. Ayrıca bu konuda ihmali olan kim varsa, hangi konumda ve yerde olurlarsa olsunlar onlar hakkında da gereğine tevessül edilecek.” dedi.

Bakan Yardımcısı Tuncay, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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