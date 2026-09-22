Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi, 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzandı!

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü.

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Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele verdi.

ART ARDA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbiyi 72-59 kazanan Fenerbahçe Tarfin, üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE'NİN 9. ŞAMPİYONLUĞU

Bu zaferle birlikte sarı lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ, BİR KEZ KAZANABİLDİ

Siyah beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir şampiyonlukta kaldı. Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

EN ÇOK KAZANAN TAKIM ANADOLU EFES

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes, 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024'te kupayı müzesine götürdü. Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbide basketbolseverler, tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulunan taraftarlar, salonda renkli görüntüler oluşturdu. İki takımın oyuncuları, ısınmak için parkeye çıktıklarında taraftarların yoğun desteğiyle karşılandı. Taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını salonda takip etti. Bakan Bak, derbiyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile izledi. Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic ile basketbol camiasından birçok isim de yerinde takip etti.

Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

YENİ TRANSFERLER İLK KUPA İÇİN SAHADA

2026-2027 sezonu öncesinde kadrolarında önemli değişikliğe giden Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ta yeni transferler, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında sahne aldı. İki takımın kadrosuna kattığı basketbolcular, İstanbul'da ilk kez taraftarların önüne çıktı. Fenerbahçe, derbiye Horton-Tucker, Shields, Forrest, Key ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Beşiktaş ise Dotson, Wilbekin, Jeffries, Omoruyi ve Zizic 5'iyle sahada yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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