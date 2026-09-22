Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında yaşanan silahlı olayın ardından gözler 23 Eylül Çarşamba gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler “23 Eylül yarın okullar tatil mi?” sorusuna cevap ararken, eğitim öğretime ilişkin alınacak kararlar da merak konusu oldu.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül Salı sabahı yaşanan silahlı olay, okul çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından öğrencilerin durumu ve okulların eğitim faaliyetlerine devam edip etmeyeceği gündeme gelirken 23 Eylül yarın okullar tatil mi araştırılıyor.

23 Eylül yarın okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı sonrası gündemde!

23 EYLÜL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Manisa veya Türkiye genelinde 23 Eylül 2026 Çarşamba günü için okulların tamamını kapsayan bir tatil kararı henüz alınmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitim öğretime verilen bir günlük aranın Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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