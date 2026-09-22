Manisa'da okula ateş açan saldırganın kaçtığı anlar ortaya çıktı

Manisa'da okul yakınında silahla ateş açıldı, 11 öğrenci yaralandı. Okul bölgesinde ekipler harekete geçerken saldırganın tüfekle kaçtığı anlar ortaya çıktı. Öte yandan saldırgan kısa sürede yakalandı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bu sabah saat 08.00 sularında bir şahıs elinde tüfekle etrafa ateş açtı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisada okula ateş açan saldırganın kaçtığı anlar ortaya çıktı

SOKAKTAN KOŞARAK KAÇTI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 öğrenci yaralanırken, öğrenci olduğu tahmin edilen saldırganın kaçtığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Saldırganın sokakta tüfekle etrafına bakarak kaçtığı görülüyor.

Manisada okula ateş açan saldırganın kaçtığı anlar ortaya çıktı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırının ardından ekipler harekete geçerken, saldırgan da kısa sürede yakalandı. Manisa Valiliği açıklamasında, "Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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