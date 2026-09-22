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Dünya

Dujuan Tayfunu Japonya'yı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var

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Japonya’da etki gösteren Dujuan Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı, 6 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

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Japonya’da dün etkili olan Dujuan Tayfunu bugün itibarıyla kademeli olarak etkisini yitirirken, afetin bilançosu netleşmeye başladı.

Dujuan Tayfunu Japonyayı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var
Başlık ResmiDujuan Tayfunu Japonyayı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var

EN AZ 4 ÖLÜ, 20'DEN FAZLA YARALI VAR

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Dujuan Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. 6 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Can kayıplarının 1’i Kanagawa, 3’ü Chiba eyaletinde yaşanırken, kayıp kişileri bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Dujuan Tayfunu Japonyayı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var
Başlık ResmiDujuan Tayfunu Japonyayı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var

JAPONYA'YI VURAN TAYFUN HAYATI FELÇ ETTİ

Dün Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu ülkede hayatı olumsuz etkilemişti. İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı.

Dujuan Tayfunu Japonyayı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var
Başlık ResmiDujuan Tayfunu Japonyayı vurdu: Ölü, yaralı ve kayıplar var

Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmasına yol açan Dujuan Tayfunu nedeniyle en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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