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Dünya

Merz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe

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Merz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe
Başlık ResmiMerz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe

Partisinin eyalet seçimlerindeki yenilgisini 'ağır bir darbe' olarak nitelendiren Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Berlin eyalet meclisi seçimlerini kazanan Sol Parti’yi 'yıkıcı güçler' olarak tanımladı.

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Berlin’deki CDU Genel Merkezi'nde konuşan Merz, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 5 barajını aşamamanın partisi için dramatik bir ilk olduğunu söyledi.

"BU AĞIR BİR DARBE"

Merz, "Bu seçim, derin bir dönüm noktasıdır. CDU için Almanya’da yüzde 5 barajını aşamamamız ve eyalet meclisindeki tüm grup üyeliğimizi kaybetmemiz, dramatik ve benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu ağır bir darbedir ve etkileri bizim için uzun süre hissedilecek." ifadesini kullandı.

Merz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe
Başlık ResmiMerz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe

AfD VE SOL PARTİ'Yİ 'YIKICI GÜÇLER' OLARAK NİTELEDİ

Ancak seçim sonuçları ve bunların ardındaki nedenlerin kendi şahsının çok ötesine uzandığını dile getiren Merz, Almanya’da olduğu gibi birçok başka ülkede de siyasi sistemin köklü bir dönüşümüne tanık olduklarını dile getirdi. Başbakan Merz, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin’deki seçimlerin marjinal partilerin yükselişini gösterdiğine işaret ederek, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti’yi "yıkıcı güçler" olarak nitelendirdi.

Merz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe
Başlık ResmiMerz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe

Merz, koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Partililere de (SPD) seçim sonuçların ardından hükümette kalacağını teyit ettikleri için teşekkür etti.

"BENİ ENDİŞELENDİREN ŞEY, ANTİSEMİTİZMİN BERLİN’DE ALKIŞLARLA KARŞILANMASI"

Avrupa Birliği’ndeki mevkidaşlarından ve yatırımcılardan haftalardır kendisine “Almanya’da aslında neler oluyor?” diye sorular geldiğini aktaran Merz, "Beni en çok endişelendiren şey, sadece Berlin’de değil ama özellikle Berlin’de son birkaç aydır giderek artan, radikal ve açıkça dile getirilen bir antisemitizmin yaşanması ve bunun Berlin’de adeta alkışlarla karşılanmasıdır. Ve toplumun bazı kesimlerinin buna itiraz etmemesi beni gerçekten derinden rahatsız ediyor." diye konuştu.

Merz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe
Başlık ResmiMerz, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: Bu ağır bir darbe

Merz, Berlin'de SPD’nin ve Yeşiller’in Sol Parti ile eyalet hükümeti kurmamasını ima ederek, "Özellikle burada Berlin’de bu konuda çok net bir cevap vermelerini umuyorum." dedi.

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