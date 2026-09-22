Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan'ın özgeçmişi

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Saldırı haberleri ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir?

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1968 yılında dünyaya gele Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1994-1995 yılları arasında Ilıca kaymakamlığı, 1997-2000 yılları arasında Van, 2000-2002 yılları arasında OHAL, 2002-2003 yılları arasında Koordinatör, 2003-2004 yılları arasında Diyarbakır vali yardımcılıkları, 2004-2005 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2006-2007 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği, 2007-2010 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır. 13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Şırnak Valisi olmuştur.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 04 Ağustos 2013 (09 Ağustos 2013 geçerli olmak üzere) tarihli kararname ile Isparta Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliğine atanmıştır. 9 Haziran 2020 Valiler kararnamesi ile Konya Valiliğine atanmıştır. 19 Eylül 2024 tarih ve 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/321 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa valisi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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