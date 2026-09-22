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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye beklediğini ifade ederken, Türk iş adamı Hamdi Ulukaya'ya seslenerek "Seni de bekliyoruz" dedi.

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|
Mahmut Ekinci
MAHMUT EKİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

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Türkiye'de yatırım yapanlar için kurumlar vergisini yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

KÜRSÜDE HAMDİ ULUKAYA'YA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının arasında Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de yatırım çağrısı yaparak "Seni de bekliyoruz" diye seslendi. O anlar salonda alkışlandı.

Hamdi Ulukaya
Başlık ResmiHamdi Ulukaya

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde doğmuştur. Ailesi, süt ve peynir üretimi ile uğraşan bir çiftçiydi ve Ulukaya'nın bu çevrede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasına zemin hazırlamıştır. 1994 yılında ailesinin küçük işletmesinde çalışmak için İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklarla mücadele etmeye başlamıştır. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Ulukaya, ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurarak, yoğurt sektörüne adım atmıştır.

Hamdi Ulukaya, Chobani'yi kurarak, kısa sürede büyük bir başarıya ulaşmıştır. 2005 yılında satın aldığı eski bir süt fabrikasında üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı hayat" temaları etrafında şekillendirmiştir. Chobani, Amerikalılara orijinal, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt sunmayı vaat ederek piyasada fark oluşturmuş ve hızla büyümüştür. Bugün, Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir.

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