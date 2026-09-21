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Yaşam

HAYAT 112’ye yoğun ilgi: İndirme sayısı 1 milyona dayandı

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Acil durum ihbarlarını dijitalleştiren HAYAT 112 Mobil İhbar Uygulaması, Eylül 2026 itibarıyla 933 bin 432 indirme sayısına ulaştı. Geleneksel sesli çağrı sistemini konum, fotoğraf ve 10 saniyelik video gönderimiyle destekleyen platform, vatandaşların devlete en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Lansmanından bu yana yoğun ilgi gören uygulama, binlerce acil vakaya ve sorgulamaya aracılık ederek acil müdahalede yeni bir dönem başlattı.

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Acil durum ihbarlarını dijital ortama taşıyan HAYAT 112 Mobil İhbar Uygulaması hızla yaygınlaşıyor. Eylül 2026 itibarıyla 933 bin 432 kez indirilen uygulama, vatandaşlara sesli aramanın yanı sıra konum, fotoğraf ve 10 saniyelik video gönderme imkânı sunuyor. Sağlık, güvenlik ve afet bildirimlerini tek çatı altında toplayan uygulama üzerinden binlerce ihbar ve sorgulama gerçekleştirildi.

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İNDİRME SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

İçişleri Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen HAYAT 112 uygulaması, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine erişti. Haziran 2026 döneminde 500 bin, Ağustos 2026 döneminde ise 800 bin indirme barajını geride bırakan platform, Eylül 2026 verileri itibarıyla 933.432 toplam indirme rakamına ulaştı. Kullanıcı dağılımına bakıldığında uygulamanın Android cihazlarda 526.259, iOS cihazlarda ise 407.173 kez indirildiği görüldü.

HAYAT 112’ye yoğun ilgi: İndirme sayısı 1 milyona dayandı
Başlık ResmiHAYAT 112’ye yoğun ilgi: İndirme sayısı 1 milyona dayandı

ACİL DURUMDA KONUM, FOTOĞRAF VE VİDEO KATMANI

Geleneksel 112 sesli arama hattına güçlü bir dijital altyapı ekleyen HAYAT 112, e-Devlet entegrasyonu ile çalışıyor. Vatandaşların acil anlarda konumunu otomatik tespit ederek merkeze ileten sistem; sesli aramanın yanı sıra fotoğraf ve 10 saniyelik video ekleme imkanı sunuyor. Bu sayede acil müdahale ekipleri, olay yerine yola çıkmadan önce vakanın niteliğini ve ihtiyacı detaylıca değerlendirebiliyor.

HAYAT 112’ye yoğun ilgi: İndirme sayısı 1 milyona dayandı
Başlık ResmiHAYAT 112’ye yoğun ilgi: İndirme sayısı 1 milyona dayandı

TÜM ACİL MODÜLLER TEK ÇATI ALTINDA

Uygulama; sağlık, güvenlik ve afet gibi farklı alanlardaki ihtiyaçları tek platformda topluyor. Platform içerisinde şu temel bileşenler yer alıyor:

  • AFAD (Enkaz Altındayım), İlk yardım, yangın ve trafik kazası modülleri.
  • KADES, UYUMA, Asayiş, Okul Acil, Terör/Kaçakçılık ve Düzensiz Göç bildirimleri.
  • Radar+ / EDS sorgulama, Yakınımdakiler (Eczane/Hastane), Sahipsiz hayvan ihbarı ve acil durum kişileri.

BİNLERCE VAKA VE SORGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uygulamanın kullanım performans verilerine göre, 21 Mayıs – 22 Temmuz 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden 7.683 benzersiz vaka bildirildi. Bu vakalar arasında 4.585 sahipsiz sokak hayvanı bildirimi ilk sırada yer alırken; hatalı park, trafik ihlalleri ve gürültü ihbarları da öne çıkan diğer kategoriler oldu. Ayrıca sürücülerin güzergah üzerindeki denetim noktalarını kontrol etmesini sağlayan Radar+ sorgusu 769.950 kez kullanıldı.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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