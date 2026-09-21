Hem soğuk hem sağanak kapıda! Sıcaklık 25’ten 13’e düşecek! İstanbul’da en serin gün için tarih verildi

Balkanlardan sağanak yağışlı sistem, Türkiye sınırına girdi. Yeni haftaya ilişkin hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Salı günü geniş alana yayılacağını, yarın gece ve Çarşamba günü ise İstanbul’da şiddetli bir yağışın etkili olacağını belirtti. Tek “Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar görülüyor” diyerek uyardı. İstanbul’da sıcaklığın yaklaşık 18-13 derece arasında olması bekleniyor.

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Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava durumunu değerlendirdi. A Haber ekranlarında konuşan Tek, 21-27 Eylül haftasında sıcaklıkların düşeceğini, sağanak yağışların Salı günü kuzeybatıdan başlayarak geniş bir alana yayılacağını belirtti.

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ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul için Çarşamba gününe dikkat çeken Tek “İstanbul'da çok yoğun bir yağış var. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar görülüyor” dedi. Tek yağışların bugün değil yarın gece ve Çarşamba günü etkili olacağını işaret ederek, yağışlı sistemin yarın gece itibarıyla etkisini artırmasının beklendiğini ifade etti.

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SEL VE TAŞKIN UYARISI

Özellikle İstanbul'da etkili olması beklenen yağış öncesinde önlemler alınması gerektiğini belirten Tek “Açık mazgalların temizlenmesi gerekiyor. Gece yollarda sel, taşkın, yollarda birikmeler olabilir. Belediyelerin bugün çok çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer bölgeleri de değerlendiren Tek, Aydın'da sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceğini, Ege'nin güneyinin gelen sistemden daha sınırlı etkileneceğini söyledi.

SICAKLIK 13 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık değerlendirme raporuna göre ise bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar günün ilk saatlerinde yalnızca Kocaeli, Samsun ve Hatay kıyıları gibi dar bir hatta sınırlı kalırken, öğle saatlerinden sonra etki alanını genişletecek. Yağışların perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların düşük seyretmeye devam edeceği belirtildi. İstanbul'da Çarşamba günü sıcaklıkların yaklaşık 18-13 derece arasında olması bekleniyor.

Hem soğuk hem sağanak kapıda! Sıcaklık 25’ten 13’e düşecek! İstanbul’da en serin gün için tarih verildi

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetlenmesiyle (20-50km/s) birlikte halihazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların, yarın akşam 20.00'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış geçişlerinin, çarşamba saat 17.00'ye kadar kentte etkili olması öngörülüyor.

Karadeniz'in nemli havasını bölgeye taşıyan poyraz nedeniyle nem miktarının özellikle maksimum seviyelere çıkması, atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak olması nedeniyle yıldırım, şimşek ve fırtına ile birlikte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİstanbul

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