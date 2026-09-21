Konkordato ilan etmişti! Türkiye'nin yarım asırlık yolcu otobüsüyle ilgili yeni gelişme
1975 yılında kurulan Türkiye'nin ünlü şehirler arası otobüs şirketi Kale Seyahat ve grup bünyesindeki bazı şirketler için konkordato başvurusu yapılmıştı. Yarım asırlık şirketin konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme geçici mühletin ardından firma ve ilgili şirketler hakkında 1 yıllık kesin mühlet uygulanmasına karar verdi.
Türkiye'ni önde gelen yolcu otobüsü şirketleri arasında yer alan Kale Seyahat'in konkordato süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir kişi için daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete çevirdi.
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Kararla ilgili olan şirketler şöyle:
- Cemal Alirıza Çelebi,
- Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
- Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
- Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
- Kale Express Seyahat Limited Şirketi
- Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi
KRİTİK DURUŞMA 15 ARALIK'TA!
Konkordatonun tasdikine ilişkin dava duruşması 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacak. Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacağı kaydedildi.