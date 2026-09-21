Huawei küresel giyilebilir cihazlar pazarında konumunu koruyor

Son olarak Watch GT 7 Serisi'ni kullanıcılarla buluşturan Huawei, küresel bilekten takılan giyilebilir cihazlar pazarındaki konumunu muhafaza ediyor.

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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, International Data Corporation'ın (IDC) yayımladığı son 'Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker' raporu verileri, Huawei'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel bilekten takılan giyilebilir cihazlar pazarındaki konumunu koruduğunu gösterdi.

Huawei, dünya genelinde gerçekleştirdiği 9,7 milyon adet sevkiyat ve yüzde 20,3'lük pazar payıyla listede üst üste 6. çeyrekte ilk sırada yer aldı. Söz konusu istikrarlı büyüme, Huawei'nin giyilebilir teknoloji alanındaki kesintisiz AR-GE yatırımlarının ve tüketicilerin daha sağlıklı ve aktif yaşamlar sürmelerini hedefleyen ürün portföyünün bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Şirketin söz konusu vizyonunun güncel örneği, Almanya'nın Münih kentinde tanıtılan Huawei Watch GT 7 Serisi oldu. Seriyle sunulan yeniliklerden biri, markanın kendi bünyesinde ilk kez kullanıma sunduğu Fiziksel Hazırlık Skoru özelliği olarak dikkati çekiyor.

Cihazın Sağlık Analizleri fonksiyonu kapsamında her sabah kullanıcılara kapsamlı bir Sabah Özeti iletiliyor. Kişiselleştirilmiş bu skor, uyku kalitesi, kalp atış hızı değişkenliği (HRV), duygusal stres düzeyi ve önceki günlerin aktivite sarfiyatının yanı sıra vücut sıcaklığı ve kadınlar için döngü takibi gibi dinamik verilerin yapay zeka destekli analizleriyle hesaplanıyor. Her sabah sunulan bu veriye dayalı tablo, kullanıcıların o günkü antrenman yoğunluğunu artırma ya da dinlenmeye öncelik verme kararını bilinçli bir şekilde almasına yardımcı oluyor.

Seri, işlevsel bir tasarım geliştirmesi Huawei EasyCross kayış yapısını beraberinde getiriyor. Geleneksel saat kayışını bileğe sabitlemek birden fazla adım gerektirirken, fazla kayış kısmı dışarıda kalarak, kıyafetlere veya ekipmanlara takılma riski oluşturabiliyor. EasyCross ise tek bir hareketle sabitlenirken, fazla kayış kısmını içeri doğru katlayarak bileğe yakın ve düz bir şekilde konumlandırıyor.

Seri, Kapalı Alan Kayak Modu dahil yeni kış sporları özellikleriyle donatıldı. Cihaz, Huawei'nin AI-XDR teknolojisi sayesinde jiroskop ve ivmeölçer gibi entegre sensör dizilimlerini kullanarak, GPS sinyalinin bulunmadığı kapalı tesislerde kayak ve snowboard aktivitelerini otomatik olarak tespit edip, takip edebiliyor.

Açık havada ise dünya çapında 3 binden fazla kayak merkezinin haritası doğrudan saate indirilerek, pist ve teleferik takibi yapılabiliyor, zorlu eğimlerde rota sapmalarının önüne geçiliyor. AI-XDR altyapısı, kayak rotası takibinin doğruluğunu ticari sınıf GPS ekipmanlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 98'e varan oranlarda sağlarken, Dönüş ve G-Kuvveti ölçümleriyle ileri düzey sporculara tekniklerini geliştirmesi için somut veriler sunuyor.

Bisiklet kullanıcıları için geliştirilen Tırmanış Özellikleri ise farklı irtifa değişimlerine sahip rotaların önceden planlanmasına, anlık eğim açısı ve kalan tırmanış mesafesinin canlı izlenmesine olanak tanıyor. İniş esnasında devreye giren Keskin Dönüş Uyarısı, sürücüleri sert virajlara yüksek hızla yaklaşması durumunda zamanında uyarıyor.

UZUN PİL ÖMRÜ

Akıllı saat kategorisinde markanın öne çıkan özelliklerinden pil performansı, yeni seriyle ileriye taşınıyor. Serinin 46 milimetre modeli hafif kullanımda 21 güne kadar, tipik kullanımda 12 gün ve her zaman açık ekran aktifken 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Cihazın 41 milimetre modeli ise sırasıyla 14 gün, 7 gün ve 5 günlük kullanım süreleri sağlıyor.

Patika koşusu veya uzun mesafe bisiklet gibi saatler süren kesintisiz rota takibi gerektiren senaryolarda ise cihaz, özel pil modlarıyla 51 saate kadar aralıksız GPS takibini destekliyor. Söz konusu modda AI-XDR teknolojisi, GPS uydu bağlantı sıklığını optimize ederken, aradaki veri boşluklarını dahili sensör verileriyle doldurarak yüksek hassasiyet ve enerji verimliliğini bir arada barındırıyor.

Yeni ürün, şirketin koşu odaklı Watch GT Runner 2 modelinden Watch Fit 5 Serisine uzanan ürün portföyünü tamamlıyor. Portföyde ayrıca 20 ATM basınca dayanıklı keşif modu ve profesyonel dalış kabiliyetlerine sahip Watch Ultimate 2 ile kayışında ve kurma kolunun üzerinde elle yerleştirilmiş 99 doğal elmas bulunan Watch Ultimate Design Spring Edition da yer alıyor. Şirket ayrıca Band serisi ve çocuklara yönelik Kids X1 Serisi ile farklı kullanıcı segmentlerine hitap etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan, Huawei Avrupa, akıllı saatler üzerinden geniş ölçekli tıbbi çalışmalar yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla 'Terve Research' platformunu hayata geçirdi. Medikal teknoloji şirketi Thryve ortaklığıyla geliştirilen platform, araştırmacıların katılımcılardan anonimleştirilmiş sağlık verilerini güvenle toplamasına ve analiz etmesine imkan sağlıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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