ÖZEL | En çok bu isimlerden çekiniyorlar! Fransız, İtalyan ve Belçikalı gazeteciler Türkiye'yi değerlendirdi

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki zorlu grup mücadelesine hazırlanıyor. Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, güçlü rakipleri karşısında yeni bir başarı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki millî takımın rakiplerini yakından takip eden Fransız, İtalyan ve Belçikalı futbol muhabirleri, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

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2026 Dünya Kupası’nda alınan beklenmedik sonuçların ardından yeni bir hedef belirleyen A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde karşı karşıya geleceği Fransa, İtalya ve Belçika’yı saf dışı bırakmak için planlarını yaptı. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken ay-yıldızlılar, taraftarının da desteğiyle Avrupa’nın önde gelen takımlarını devirmeye kilitlendi. Fransız, İtalyan ve Belçikalı muhabirler, zorlu mücadeleler öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı.

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ZIDANE'DAN BEKLENTİLER YÜKSEK

Fransız La Voix du Nord muhabiri Stephane Carpentier, Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinédine Zidane ile yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Dünya Kupası'nda Fransa'nın sergilediği futboldan övgüyle söz eden Carpentier, “Deschamps yönetimindeki 14 yılın ardından Türkiye ile oynanacak bu karşılaşma yeni bir başlangıç niteliğinde. Teknik direktör Zinedine Zidane bazı yeni oyuncuları seçti. Başında Zidane'ın bulunduğu bu takımdan beklentiler yüksek.” dedi.

Mbappe

MBAPPE VE OLİSE'YE DİKKAT!

Fransız gazeteci, Türkiye'nin özellikle Kylian Mbappé ve Michael Olise'ye dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Carpentier, “En tehlikeli oyuncu elbette Real Madrid'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kylian Mbappé. Ayrıca Michael Olise'nin formunu da yakından takip edeceğiz; kendisi inanılmaz bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adamın tercih edeceği sistemin de merak konusu olduğunu belirten Carpentier, “Zidane'ın sahaya süreceği sistemi görmeyi dört gözle bekliyorum.” diye konuştu.

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ATMOSFER TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ

Fransa'daki futbol atmosferiyle Türkiye'deki atmosferi kıyaslayan Carpentier, millî takımın taraftar desteğinin önemli bir avantaj olabileceğini söyledi.

Ağustos 2024'te oynanan Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını da hatırlatan Fransız gazeteci, “Atmosfer bir takımı gerçekten ateşleyebilir; bu, Türkiye için büyük bir avantaj.” değerlendirmesinde bulundu.

İTALYA'DA YENİ DÖNEM

TuttoJuve gazetecisi Mirko Di Natale, İtalya'nın yeni teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

İtalyan futbolunun son dönemde yaşadığı sıkıntılara değinen Di Natale, “İtalya için yeni bir 'Sıfırıncı Yıl' başlıyor. Çok genç bir millî takımla başarılı bir iş çıkaran Silvio Baldini, bize izlememiz gereken yolu gösterdi. Umudumuz Roberto Mancini ile birlikte yalnızca büyük bir millî takım olma statümüzü değil, aynı zamanda bir miktar istikrarı da yeniden kazanabilmek.” dedi.

Di Natale, sözlerini “Artık hepimizin yeniden ciddileşme vakti geldi; hem de sadece sahada değil.” ifadeleriyle sürdürdü.

ESPOSITO'NUN PERFORMANSI BÜYÜLÜYOR

İtalya'nın genç golcüsü Francesco Pio Esposito'nun performansına dikkat çeken Di Natale, oyuncunun büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

“Francesco Pio Esposito'nun performansları İtalya'da büyük ses getiriyor. Bence o, büyük potansiyele sahip yetenekli bir forvet ancak kendini kanıtlaması için böyle maçlara ihtiyacı var.” diyen Di Natale, İtalya'nın Inter, Napoli, Roma ve Atalanta gibi önemli kulüplerde oynayan futbolculara sahip olduğunu belirtti.

Vincenzo Montella

MONTELLA FUTBOLUMUZU ÇOK İYİ BİLİR

İtalyan gazeteci, Türkiye'nin güçlü ve yetenekli bir kadroya sahip olduğunu söyledi. Vincenzo Montella'nın İtalyan futbolunu yakından tanımasının da önemli bir avantaj olduğunu belirten Di Natale, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Can Uzun'a dikkat çekti.

“Türkiye, yetenek dolu bir kadroya sahip. Önemli bir Dünya Kupası tecrübesi bulunan kilit oyuncuları var ve teknik direktör Vincenzo Montella futbolumuzu avucunun içi gibi biliyor.” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın artık geçmişte olduğu gibi favori konumunda olmadığını da belirten Di Natale, “Maç her türlü sonuca açık geçecek çünkü Türkiye'nin seviyesi önemli ölçüde yükseldi ve biz de formumuzu yeniden yakalamaya çalışıyoruz.” dedi.

Türk futbolundaki taraftar atmosferine de dikkat çeken İtalyan gazeteci, Galatasaray-Juventus karşılaşmasında yaşanan atmosferi hatırlattı.

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BELÇİKA'DA YENİ TEKNİK ADAM

RTBF muhabiri Manuel Jous ise Belçika Millî Takımı'nın son Dünya Kupası performansını değerlendirdi.

Belçika'nın turnuvada çeyrek finale kadar yükseldiğini belirten Jous, yeni teknik direktör Mark Van Bommel yönetimindeki takımda önemli değişiklikler yaşandığını söyledi.

“Witsel millî takımı bıraktı. Kaleci Courtois ise millî formaya ara verdi. Yine de Godts veya Lavia gibi takıma geri dönen ve kendilerini takımda kanıtlayabilecek bazı önemli isimler var.” diyen Jous, Belçika'nın yeni dönemde nasıl bir performans sergileyeceğinin merak edildiğini ifade etti.

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KEREM'E DİKKAT ETMELİYİZ

Belçikalı gazeteci, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki performansının beklentilerin altında kaldığını ancak Uluslar Ligi'nde güçlü bir reaksiyon gösterebileceğini söyledi.

Jous, Arda Güler'in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun'u da öne çıkardı.

“Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler elbette en çok konuşulan oyuncu ancak Türk takımının şu anki golcü ismi olan Kerem Aktürkoğlu'na dikkat etmeliyiz.” diyen Jous, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ferdi Kadıoğlu da mükemmel bir savunma oyuncusu ve Frankfurt'un genç oyuncusu Can Uzun'u da unutmamalıyız; kısacası kalite dolu bir takım.”

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