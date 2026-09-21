İki yılda 14 set hedefi! Millî hızlı trende seri üretim başladı

Millî hızlı tren için seri üretim başladı. İlk yerli hızlı trenin testleri sürüyor. Sakarya’da inşa edilen hızlı tren fabrikasında da yüzde 90 seviyesine gelindi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, iki yıl içinde 14 millî elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen millî hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin konuştu.

İlk millî hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci millî hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece millî hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.” dedi.

Millî hızlı tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, “2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 millî hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini belirterek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve millî olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

FABRİKADA YÜZDE 90 SEVİYESİNE GELİNDİ

Seri üretimin Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Sakarya’da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda millî hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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