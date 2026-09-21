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T-Otomobil

Tofaş'ın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı

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Tofaş'ın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı
Başlık ResmiTofaşın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı

Bursa’da üretilen yeni yerli hafif ticari modeller, Stellantis grubunun küresel ve yerel pazardaki rekabet gücünü artırıyor. Citroën Jumpy Kamyonet Türkiye yollarına çıkarken, Opel Vivaro Kamyonet Hannover’deki IAA Transportation 2026 fuarında dünya profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

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Stellantis grubunun iki köklü markası Citroën ve Opel, Bursa Tofaş fabrikasında banttan indirdikleri yeni hafif ticari araç modelleriyle hem Türkiye’de hem de küresel arenada gövde gösterisi yapıyor.

Türkiye’de üretilen yeni kamyonet modelleri, markaların hafif ticari araç ailelerindeki ürün çeşitliliğini artırırken, fonksiyonel tasarım felsefesi ve yüksek taşıma kapasiteleriyle ticari araç kullanıcılarına güçlü ve rekabetçi alternatifler sunuyor.

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YERLİ JUMPY VİTRİNDE

Citroën, Türkiye pazarının dinamikleri ve yerel profesyonellerin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirilen Jumpy Kamyonet modelini eylül ayı itibarıyla perakende satışa sundu. Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretilen bu yeni model, markanın ürün gamında daha önce eksik olan stratejik bir segmente giriş yapmasını sağlıyor.

Tofaşın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı
Başlık ResmiTofaşın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı

Modelin Türkiye pazarı için taşıdığı öneme dikkat çeken Citroën Marka Direktörü Bora Duran konuyla ilgili açıklamasında “Türkiye pazarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve Bursa’da üretilen Jumpy Kamyonet ile hafif ticari araç ürün gamımızı tamamlıyoruz. Yeni modelimizle hem ticari araç segmentindeki rekabet gücümüzü artırıyor hem de Türkiye’deki profesyonel kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik güçlü bir çözüm sunuyoruz ve hafif ticari araç pazarındaki iddiamızı daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Stellantis grubunun bir diğer önemli ayağı olan Opel, yine Tofaş tarafından üretilen ve “Made in Türkiye” imzası taşıyan Opel Vivaro Kamyonet modelini uluslararası arenaya taşıdı. Marka, hafif ticari araç ürün gamının bu güçlü modelini, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen ve sektörün en prestijli organizasyonlarından biri olan IAA Transportation 2026 fuarında sergiledi.

Tofaşın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı
Başlık ResmiTofaşın üretim gücü küresel vitrinde: Citroën ve Opel’den yerli hafif ticari atağı

Dizel motor seçeneğiyle ilk kez uluslararası bir fuarda dünya profesyonellerinin karşısına çıkan Vivaro Kamyonet, iş odaklı yükleme çözümleri ve fonksiyonel yükleme alanıyla fuar ziyaretçilerinin beğenisini topladı. Küresel pazarlara hitap eden bu yerli üretim araç, 110 kW (150 HP) güç ve 370 Nm tork üreten 2.2 litrelik turbo dizel motoruyla yüksek performans ve verimliliği bir arada sunarak Stellantis’in Türkiye’deki üretim kalitesini uluslararası arenada bir kez daha tescillemiş oldu.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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