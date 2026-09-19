Nissan, 14’üncü nesil Skyline’ın Aralık 2026’da tanıtılacağını doğruladı. Yapay zeka ve dijital simülasyon desteğiyle yalnızca 26 ayda geliştirilen yeni sedan, markanın Japonya’daki yeniden yapılanma sürecinin en önemli modellerinden biri olacak.

Otomobil dünyasının en köklü isimlerinden Nissan Skyline, uzun bir bekleyişin ardından tamamen yenileniyor. Nissan Başkanı ve CEO’su Ivan Espinosa, yeni nesil Skyline’ın Aralık 2026’da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını açıkladı.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

İlk ipuçları Nisan 2026’da paylaşılan otomobil, Nissan’ın “Heartbeat” olarak adlandırdığı, markaya yeniden heyecan kazandırması amaçlanan modeller arasında bulunuyor. Espinosa, Skyline’ı Nissan’ın yeniden yükselişinin simgelerinden biri olarak tanımlıyor.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

GELİŞTİRME SÜRESİ YARIDAN FAZLA KISALDI

Yeni Skyline’ın dikkat çeken yönlerinden biri, geliştirme sürecinin yalnızca 26 ay sürmesi oldu. Mevcut neslin yaklaşık 55 ayda hazırlandığı düşünüldüğünde Nissan, süreyi yarıdan fazla kısaltmış durumda.

Şirket; tasarım, mühendislik, dayanıklılık testleri ve üretim hazırlıklarında üretken yapay zeka ile dijital simülasyon araçlarından yararlandı. Böylece fiziksel prototip ihtiyacı ve geleneksel test süreçlerinde harcanan zaman azaltıldı.

Nissan’ın bu yöntemde Çinli ortağı Dongfeng ile yürüttüğü çalışmalardan edindiği tecrübelerden de faydalandığı belirtiliyor. Espinosa’ya göre Çinli üreticiler teknoloji, maliyet kontrolü ve kısa ürün geliştirme süreleri konusunda otomotiv endüstrisinin yeni ölçütlerini belirliyor.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

KLASİK SKYLİNE TASARIMINA GÖNDERME YAPACAK

Nissan’ın yayımladığı ilk karanlık görseller, yeni Skyline’ın sedan gövde yapısını koruyacağını gösteriyor. Tasarımda “Hakosuka” lakabıyla bilinen 1960’ların sonundaki ilk Skyline GT-R’dan izler bulunması bekleniyor.

Belirgin çamurluklar, daha saldırgan bir ön bölüm ve arkada GT-R modellerini hatırlatan yuvarlak ışık grafikleri, otomobilin sportif karakterini öne çıkaracak. Nissan’ın tamamen retro bir görünüm yerine klasik ayrıntıları modern tasarımla birleştireceği anlaşılıyor.

Mevcut V37 nesli, Infiniti Q50 ile aynı temeli paylaşarak 2013 yılında satışa çıkmıştı. Dolayısıyla yeni model, Skyline tarihinde yaklaşık 13 yıl sonra gerçekleşen ilk kapsamlı nesil değişimi olacak.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

ARKADAN İTİŞLİ MİMARİ KORUNABİLİR

Nissan henüz motor ve platform bilgilerini açıklamadı. Yeni Skyline’ın geleneksel arkadan itişli mimarisini koruması beklenirken güç ünitesi tarafında birkaç farklı olasılık bulunuyor.

Modelde Nissan’ın e-Power teknolojisinin daha güçlü ve performans odaklı bir versiyonu kullanılabilir. Bu sistemde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç vermek yerine elektrik üretirken otomobil elektrik motorlarıyla hareket ediyor.

Diğer ihtimal ise mevcut modelde kullanılan 3.0 litrelik çift turbo V6 motorun geliştirilerek korunması. Güncel Skyline 400R’da bu motor yaklaşık 400 HP güç üretiyor. Altı ileri manuel şanzımanlı ve daha yüksek performanslı bir Nismo versiyonu da ihtimaller arasında gösteriliyor ancak bu seçeneklerin hiçbiri Nissan tarafından henüz doğrulanmadı.

ÜRETİM JAPONYA’DA YAPILACAK

Yeni Skyline’ın Çin’de veya ABD’de üretileceği yönündeki iddiaların aksine Nissan, otomobilin Japonya’daki Tochigi fabrikasında banttan ineceğini açıkladı. Nissan Z’nin de üretildiği tesis, şirketin spor ve yüksek performanslı otomobilleri için özel bir üretim merkezine dönüştürülüyor.

Aralık ayındaki tanıtımla birlikte yeni Skyline’ın motor seçenekleri, performans değerleri ve satış takvimi netleşecek. Modelin Japonya dışında Nissan adıyla satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.