Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
Başlık ResmiEfsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

Nissan, 14’üncü nesil Skyline’ın Aralık 2026’da tanıtılacağını doğruladı. Yapay zeka ve dijital simülasyon desteğiyle yalnızca 26 ayda geliştirilen yeni sedan, markanın Japonya’daki yeniden yapılanma sürecinin en önemli modellerinden biri olacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Otomobil dünyasının en köklü isimlerinden Nissan Skyline, uzun bir bekleyişin ardından tamamen yenileniyor. Nissan Başkanı ve CEO’su Ivan Espinosa, yeni nesil Skyline’ın Aralık 2026’da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını açıkladı.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
Başlık ResmiEfsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

İlk ipuçları Nisan 2026’da paylaşılan otomobil, Nissan’ın “Heartbeat” olarak adlandırdığı, markaya yeniden heyecan kazandırması amaçlanan modeller arasında bulunuyor. Espinosa, Skyline’ı Nissan’ın yeniden yükselişinin simgelerinden biri olarak tanımlıyor.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
Başlık ResmiEfsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

GELİŞTİRME SÜRESİ YARIDAN FAZLA KISALDI

Yeni Skyline’ın dikkat çeken yönlerinden biri, geliştirme sürecinin yalnızca 26 ay sürmesi oldu. Mevcut neslin yaklaşık 55 ayda hazırlandığı düşünüldüğünde Nissan, süreyi yarıdan fazla kısaltmış durumda.

Şirket; tasarım, mühendislik, dayanıklılık testleri ve üretim hazırlıklarında üretken yapay zeka ile dijital simülasyon araçlarından yararlandı. Böylece fiziksel prototip ihtiyacı ve geleneksel test süreçlerinde harcanan zaman azaltıldı.

Nissan’ın bu yöntemde Çinli ortağı Dongfeng ile yürüttüğü çalışmalardan edindiği tecrübelerden de faydalandığı belirtiliyor. Espinosa’ya göre Çinli üreticiler teknoloji, maliyet kontrolü ve kısa ürün geliştirme süreleri konusunda otomotiv endüstrisinin yeni ölçütlerini belirliyor.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
Başlık ResmiEfsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

KLASİK SKYLİNE TASARIMINA GÖNDERME YAPACAK

Nissan’ın yayımladığı ilk karanlık görseller, yeni Skyline’ın sedan gövde yapısını koruyacağını gösteriyor. Tasarımda “Hakosuka” lakabıyla bilinen 1960’ların sonundaki ilk Skyline GT-R’dan izler bulunması bekleniyor.

Belirgin çamurluklar, daha saldırgan bir ön bölüm ve arkada GT-R modellerini hatırlatan yuvarlak ışık grafikleri, otomobilin sportif karakterini öne çıkaracak. Nissan’ın tamamen retro bir görünüm yerine klasik ayrıntıları modern tasarımla birleştireceği anlaşılıyor.

Mevcut V37 nesli, Infiniti Q50 ile aynı temeli paylaşarak 2013 yılında satışa çıkmıştı. Dolayısıyla yeni model, Skyline tarihinde yaklaşık 13 yıl sonra gerçekleşen ilk kapsamlı nesil değişimi olacak.

Efsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
Başlık ResmiEfsane geri dönüyor! Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu

ARKADAN İTİŞLİ MİMARİ KORUNABİLİR

Nissan henüz motor ve platform bilgilerini açıklamadı. Yeni Skyline’ın geleneksel arkadan itişli mimarisini koruması beklenirken güç ünitesi tarafında birkaç farklı olasılık bulunuyor.

Modelde Nissan’ın e-Power teknolojisinin daha güçlü ve performans odaklı bir versiyonu kullanılabilir. Bu sistemde benzinli motor doğrudan tekerleklere güç vermek yerine elektrik üretirken otomobil elektrik motorlarıyla hareket ediyor.

Diğer ihtimal ise mevcut modelde kullanılan 3.0 litrelik çift turbo V6 motorun geliştirilerek korunması. Güncel Skyline 400R’da bu motor yaklaşık 400 HP güç üretiyor. Altı ileri manuel şanzımanlı ve daha yüksek performanslı bir Nismo versiyonu da ihtimaller arasında gösteriliyor ancak bu seçeneklerin hiçbiri Nissan tarafından henüz doğrulanmadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
T-OTOMOBİL

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

ÜRETİM JAPONYA’DA YAPILACAK

Yeni Skyline’ın Çin’de veya ABD’de üretileceği yönündeki iddiaların aksine Nissan, otomobilin Japonya’daki Tochigi fabrikasında banttan ineceğini açıkladı. Nissan Z’nin de üretildiği tesis, şirketin spor ve yüksek performanslı otomobilleri için özel bir üretim merkezine dönüştürülüyor.

Aralık ayındaki tanıtımla birlikte yeni Skyline’ın motor seçenekleri, performans değerleri ve satış takvimi netleşecek. Modelin Japonya dışında Nissan adıyla satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ARABİSTAN'A CİDDİ SALDIRI VAR"
'Mekke İttifakı devreye girer mi?' sorusunu cevapladı
4 YENİ GÖZALTI!
4 YENİ GÖZALTI!
Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
Salah coştu, Trabzonspor G.Saray'a gol yağdırdı
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
Yeni süreçte ayrımcı dile geçit yok
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE!
1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE!
Sahadan dijitale, kaçakçılıktan polikliniğe mücadele
AKILLI ŞEHİRLER GELİYOR
AKILLI ŞEHİRLER GELİYOR
İnsanların hayatı çok daha kolay olacak!
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
G.Saray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
Savcılık düğmeye bastı, İstanbul'da operasyon başladı
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik!
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
Kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Kapılar kapandı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Eşiyle eşit geliri olan kadına nafaka yok
Eşiyle eşit geliri olan kadına nafaka yok
Kaydet
4,3 milyon denetimle tütüne sıfır tolerans! Sahadan dijitale, kaçakçılıktan polikliniğe kapsamlı mücadele
4,3 milyon denetimle tütüne sıfır tolerans
Kaydet
Yüksek kira getirisi hedefleyenlerin tercihi oldu! Yeni ticari ofis yatırımı gözde
Yüksek kira iş yerine yöneltti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.