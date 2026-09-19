Trabzonspor-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri netleşti. TS-GS derbisini stadyumdan takip edemeyen taraftarlar maçın izleme yerlerini araştırıyor. Ligde haftaya lider giren Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşması öncesinde maç saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri gündeme geldi

TS-GS derbisi, iki takım arasındaki 144. randevu olacak. Galatasaray ilk 5 haftada 13 puan toplarken Trabzonspor 7 puanda bulunuyor. Maçı Batuhan Kolak yönetecek, VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oturacak. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Papara Park'taki mücadeleye Galatasaray 13 puanla lider olarak çıkacak. Trabzonspor ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TS-GS derbisi canlı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması televizyonda beIN SPORTS 1 üzerinden izlenebilecek. Trabzonspor ile Galatasaray, ligde yarın 107. kez karşılaşacak. Ligde daha önce oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 33 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere tamamlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? TS-GS derbisi canlı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak.