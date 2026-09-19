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Spor

Hull City'nin yenilmezlik serisi Newcastle'da son buldu

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Hull City'nin yenilmezlik serisi Newcastle'da son buldu
Başlık ResmiHull Citynin yenilmezlik serisi Newcastleda son buldu

Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City, Premier Lig'in beşinci haftasında karşılaştığı Newcastle United'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

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İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Sergej Jakirovic liderliğindeki Hull City, Matthias Jaissle'in çalıştırdığı Newcastle United'a konuk oldu.

İLK 7 DAKİKADA 2 GOL

St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle United, Hull City'yi ilk 7 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Joseph Willock ve 7. dakikada Lewis Hall kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 67. dakikada Mohamed-Ali Cho'dan geldi.

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Başlık ResmiNewcastle United - Hull City

HULL İLK KEZ KAYBETTİ

Bu skorla bu sezon çıktığı Premier Lig'de ilk yenilgisini alan Hull City, 8 puanda kaldı. Newcastle United ise 8 puana yükseldi.

BİR SONRAKİ RAKİPLER

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında Coventry'ye konuk olacak. Hull City ise Everton'ı ağırlayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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