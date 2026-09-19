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Spor

Millwall - West Ham derbisinde 4 gollü düello

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Millwall - West Ham derbisinde 4 gollü düello
Başlık ResmiMillwall - West Ham derbisinde 4 gollü düello

İngiltere Championship'te merakla beklenen derbi maçta Millwall ile West Ham 2-2 berabere kaldı.

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Geçmişte yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı Londra derbisinde Millwall, 14 yıllık aranın ardından ilk kez West Ham'ı The Den Stadı'nda ağırladı.

WEST HAM 6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekibin Caleb Taylor ve Camiel Neghli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı mücadelede, West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde Mohamadou Kante ve Konstantinos Mavropanos ile skora dengeyi getirdi.

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KANTE KIRMIZI GÖRDÜ

Bu arada maçın 89. dakikasında West Ham'de Mohamadou Kante kırmızı kart gördü.

West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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