Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği ülkede vize kararı! Kurallar değişiyor

Avustralya, son yıllarda hızla artan göçün ardından vize politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor. Hükümet, uluslararası öğrenciler ve çalışma tatili vizesiyle ülkeye gelen yabancılara yönelik kuralları sıkılaştıracak bir dizi değişiklik açıkladı.

İçişleri Bakanı Tony Burke tarafından duyurulan düzenlemelerle hükümet, ülkeye kimlerin geldiği kadar yabancıların Avustralya'da ne kadar süre kaldığı üzerinde de daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.