Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği ülkede vize kararı! Kurallar değişiyor
Avustralya, son yıllarda hızla artan göçün ardından vize politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor. Hükümet, uluslararası öğrenciler ve çalışma tatili vizesiyle ülkeye gelen yabancılara yönelik kuralları sıkılaştıracak bir dizi değişiklik açıkladı.
İçişleri Bakanı Tony Burke tarafından duyurulan düzenlemelerle hükümet, ülkeye kimlerin geldiği kadar yabancıların Avustralya'da ne kadar süre kaldığı üzerinde de daha fazla kontrol sağlamayı amaçlıyor.
ÖĞRENCİ VİZELERİNDE YENİ DÖNEM
Yeni sistemden en fazla etkilenecek grupların başında uluslararası öğrenciler geliyor.
Açıklanan düzenlemeye göre yabancı öğrencilerin aile üyelerini beraberlerinde Avustralya'ya getirmelerine yönelik imkanlar sınırlandırılacak. Ancak doktora öğrencileri ile bazı ülke gruplarından gelen başvuru sahipleri için istisnalar uygulanacak.
Burke, uluslararası öğrencilerin aile üyelerini otomatik olarak yanlarında getirebilmesine yönelik imkanların genişletilmeyeceğini söyledi.
"VİZE ZIPLAMASINA" SIKI TAKİP
Avustralya hükümetinin hedefindeki bir diğer uygulama ise "visa hopping", yani "vize zıplaması".
Söz konusu yöntem, eğitimini tamamlayan bazı yabancı öğrencilerin ülkede daha uzun süre kalabilmek amacıyla yeni ve kimi zaman daha düşük seviyedeki eğitim programlarına kaydolması anlamına geliyor.
Yeni kurallarla öğrencilerin yalnızca ülkede kalış süresini uzatmak amacıyla daha düşük nitelikteki programlara geçmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Akademik olarak ilerleyen öğrenciler ise bundan ayrı tutulacak. Örneğin lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansa başlayan bir öğrencinin eğitimine devam edebilmesine izin verilecek.
ÇALIŞMA TATİLİ VİZELERİNE KURA SİSTEMİ
Değişiklikler yalnızca öğrencilerle sınırlı değil. Avustralya'nın özellikle gençler arasında oldukça popüler olan çalışma tatili vizelerinde de yeni sınırlamalar getiriliyor.
Mevcut sistem, 18-30 yaş grubundaki uygun yabancı ülke vatandaşlarının Avustralya'da 12 ay boyunca seyahat edip çalışmalarına ve belirli koşulları yerine getirmeleri halinde vizelerini ikinci ve üçüncü yıla uzatmalarına imkan tanıyor.
Yeni düzenlemeyle ikinci ve üçüncü yıl için kontenjan ve kura sistemi uygulanacak.
İkinci yıl için kontenjan 45 bine düşürülürken, üçüncü yıl için bu sayı 5 bin olacak. İngiltere vatandaşları ise iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması nedeniyle söz konusu değişikliklerden etkilenmeyecek.
AVUSTRALYA GÖÇÜ AZALTMAYI HEDEFLİYOR
Avustralya hükümetinin vize sistemindeki değişikliklerinin arkasında ülkedeki göç artışı bulunuyor.
Avustralya İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre ülke nüfusu Mart 2026'ya kadarki 12 aylık dönemde yüzde 1,4 artarak 27,9 milyona ulaştı. Aynı dönemde net denizaşırı göç 292 bin 100 olarak kaydedildi.
Hükümet ise net denizaşırı göçü 2028 yılına kadar yıllık 225 bin seviyesine indirmeyi hedefliyor.
KONUT VE HAYAT PAHALILIĞI TARTIŞMASI
Göç politikası ülkede giderek daha önemli bir siyasi tartışma konusu haline geliyor. Özellikle konut fiyatları, yaşam maliyetleri ve kamu hizmetleri üzerindeki baskı tartışmaların merkezinde yer alıyor.
İçişleri Bakanı Burke, göçün Avustralya açısından bir "güç" olduğunu belirtirken sistemin aynı zamanda yüksek düzeyde kontrol altında tutulması gerektiğine değindi.
Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Avustralya'da eğitim almak veya çalışma imkanlarından yararlanmak isteyen yabancıların vize süreçlerinde daha sıkı şartlarla karşılaşması bekleniyor.