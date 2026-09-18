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Çatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale

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Çatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale
Başlık ResmiÇatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale

Denizli'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 4 katlı binanın çatısına çıkan genç, ekipleri seferber etti. Belediye çalışanı şahıs, başkan ve yanındakiler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak kurtarıldı.

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Denizli'nin Kale merkez Cevherpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği köşe başındaki inşaat halindeki 4 katlı binada uzun yıllar Kalespor formasını terleten eski futbolcu Berkay Ç., bir süre işsiz kalınca Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından kendisine belediyede iş verildi.

EŞİNİ İKNA EDEMEYİNCE ÇATIYA ÇIKTI

Düzenli bir işe kavuşan Berkay Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışma yaşadı. Aile içinde yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşini ikna edemeyen Berkay Ç., inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen müzakereci polisler, çatıdan sarkarak tehlikeli hareketler yapan genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Berkay Ç., daha sonra olay yerine getirilen eşi, kayınvalidesi ve yakınlarını da dinlemedi. Çatıda ikna çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri de zemine hava yatağı açtı.

Çatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale
Başlık ResmiÇatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale

BELEDİYE BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ

Olayı haber alır almaz bölgeye gelen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, çatıya çıkarak personeli olan Berkay Ç. ile konuşmak istedi. Başkan Hayla, polis ekipleri ve arkadaşlarıyla konuşan Berkay Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan çekip kurtardı. Yaklaşık 1 saat çatıda kalan genç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale
Başlık ResmiÇatıya çıkan genç için seferber oldular! Belediye başkanından hayat kurtaran müdahale
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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