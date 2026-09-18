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Washington'da Vance depremi! Clinton'a Trump'ı yenmenin yolunu anlatmış

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Washington'da Vance depremi! Clinton'a Trump'ı yenmenin yolunu anlatmış
Başlık ResmiWashingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2016 seçimlerinde Donald Trump'ı yenmesi için Hillary Clinton'ın kampanya ekibiyle temasa geçtiği öne sürüldü. Vance cephesi iddiayı kesin bir dille reddederken, kaynakların aktardığı görüşmeler Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı JD Vance’in siyasi geçmişi ve Donald Trump ile olan ilişkisi bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti. Vanity Fair’de yayımlanan yeni bir habere göre, o dönemde henüz bir siyasetçi olmayan ve Hillbilly Elegy kitabıyla tanınan bir yazar olan Vance, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump'ı durdurmak için Hillary Clinton’ın kampanya ekibiyle temasa geçti.

Washingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış
Başlık ResmiWashingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış

CLINTON'IN DANIŞMANINA ULAŞTI

İddiaya göre Vance, 2016'da Hillary Clinton'ın kıdemli politika danışmanı Jake Sullivan ile görüşmek istedi. Vance ile Clinton'ın kampanyası arasında aracılık yaptığını söyleyen bir kaynak, Vance'in kendisini arayarak, "Beni Jake Sullivan ile temasa geçirebilir misin?" dediğini anlattı.

Vance'in daha sonra Sullivan ile görüşmeyi başardığı öne sürüldü.

Görüşmede Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve Vance'in memleketi Ohio'nun gündeme geldiğine işaret edildi. Vance'in Clinton'ın bu eyaletlere daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

TRUMP'I YENMEK İÇİN STRATEJİ VERDİĞİ İDDİASI

Sullivan'a yakın bir başka kaynak da görüşmenin gerçekleştiğini doğrularken Vance'in Clinton'ın kampanya ekibine Trump'ı yenmeye "odaklanması" gerektiğini söylediğini öne sürdü.

Vance'in, Clinton'ın Trump destekçilerinin bir bölümünü tanımlamak için kullandığı ve "aşağılık insanlar" anlamına gelen "deplorables" sözünün yol açtığı tepkiyi telafi etmesi gerektiğini söylediği de iddia edildi.

Kaynaklara göre Vance, Clinton'a özellikle Ohio, Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya konusunda uyarıda bulundu. Clinton, 2016 seçimlerinde söz konusu dört eyaletin tamamını Trump'a karşı kaybetti.

Washingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış
Başlık ResmiWashingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış

"HILLARY'DEN NEFRET EDİYORUM AMA TRUMP'TAN DAHA ÇOK"

Vance ile Sullivan arasında aracılık yaptığını söyleyen kaynak, bugünün ABD Başkan Yardımcısı'na atfedilen çok daha çarpıcı bir konuşmayı da aktardı.

Kaynağa göre Vance kendisini yeniden arayarak, "Hillary'den nefret ediyorum. Ama Trump'tan daha çok nefret ediyorum. Trump kazanamaz. Kazanamaz. Hillary kaybedecek ama kaybetmek zorunda değil" dedi.

Washingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış
Başlık ResmiWashingtonda Vance depremi! Clintona Trumpı yenmenin yolunu anlatmış

VANCE CEPHESİ İDDİAYI REDDETTİ

Vance'in sözcüsü Taylor Van Kirk ise Başkan Yardımcısı'nın Clinton'ın seçimleri kazanmasına yardımcı olmaya çalıştığı iddiasını kesin bir dille reddetti.

Van Kirk, "Hillary'nin kazanmasına yardım etmeye çalıştığı yönündeki nitelendirmeyi yüzde 100 reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

TRUMP İÇİN "AMERİKA'NIN HİTLER'İ" BENZETMESİ YAPMIŞTI

Vance'in 2016'daki Trump karşıtlığı daha önce de gündeme gelmişti. Yale Hukuk Fakültesi'nden eski oda arkadaşı Josh McLaurin'in yayımladığı mesajlarda Vance'in Trump için "Amerika'nın Hitler'i" olma ihtimalinden söz ettiği ve onu "demagog" olarak nitelendirdiği görülmüştü.

Vance yıllar içinde siyasi tutumunu değiştirerek Trump'ın önemli destekçilerinden biri haline geldi. Trump'ın desteğiyle Senato'ya seçilen Vance, daha sonra Trump'ın başkan yardımcısı oldu.

Vance, haziran ayında verdiği röportajda geçmişte Trump konusunda yanıldığını söyleyerek, "Donald Trump seçilirse başarısız bir başkan olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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