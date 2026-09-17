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Spor

Beşiktaş - Marsilya maçının 11'leri belli oldu

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Beşiktaş - Marsilya maçının 11'leri belli oldu
Başlık ResmiBeşiktaş - Marsilya maçının 11leri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah beyazlı ekip; Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Kartal, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Müsabaka öncesinde takımların 11'leri belli oldu.

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Vincenzo Italiano liderliğindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bruno Genesio yönetimindeki Olimpik Marsilya ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojberg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor.

VLAHOVIC, FORMASINA KAVUŞACAK

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.

Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.

Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.

ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı.

Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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