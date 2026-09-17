NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Halef ne zaman başlıyor, yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilirken Serhat ve Yıldız'ın hikayesinin devam edeceği yeni sezondan afiş ve ikinci tanıtım da izleyiciyle paylaşıldı.

İlk sezonda aşk, aile ve geçmişten gelen sorunlarla karşı karşıya kalan Serhat ve Yıldız'ı ikinci sezonda daha zorlu bir dönem bekliyor. Yıldız'ın geçirdiği kaza sonrasında yaşananlar, yeni sezonun temelini atacak. Peki, Halef ne zaman başlıyor, yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HALEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın ikinci sezonu 24 Eylül 2026 Perşembe günü başlayacak. Dizinin yeni sezon bölümleri saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



Tarih belli oldu! Halef ne zaman başlıyor, yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HALEF YENİ SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümü Perşembe akşamları yayınlanacak. İkinci sezonun ilk bölümü için belirlenen tarih 24 Eylül Perşembe, yayın saati ise 20.00 olarak açıklandı. Dizinin yeni sezonunda Serhat ve Yıldız'ın ilişkisi önemli bir değişim yaşayacak. Sezon finalinde evliliklerinin önündeki engelleri aşan çift, yeni sezonda beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalacak.

Tarih belli oldu! Halef ne zaman başlıyor, yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HALEF OYUNCU KADROSU

İlhan Şen

Biran Damla Yılmaz

Veda Yurtsever

Onur Bilge

Yelda Yurdaer

Mustafa Yıldıran

Mazlum Çimen

Mert Doğan

Ayşegül Cengiz

Beril Kayar

Ozan Çelik

İnci Sefa Cingöz

Yurdaer Okur

Ezgi Tombul

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ