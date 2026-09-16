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3. Sayfa

Baba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı

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Baba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ekiplerin ihbar üzerine gittiği iş yerinde baba asılı, 10 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu ise yatakta hareketsiz halde bulunmuştu. 3 kişinin öldüğü olayla ilgili kahreden olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında Fethiye ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Başlık ResmiBaba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı

İŞ YERİNE GİREN EKİPLER DEHŞETLE KARŞILAŞTI

İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, iş yeri sahibi 37 yaşındaki Ergün Güngör’ü asılı halde buldu. İş yerinin arka bölümündeki odada yapılan kontrolde ise Güngör’ün çocukları 10 yaşındaki Hatice ile 6 yaşındaki Hüseyin’in yatakta hareketsiz halde olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Baba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Başlık ResmiBaba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı

BOŞANMA SÜRECİNDEYDİ

Yaşanan facianın ardından olayın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Eşiyle boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ergün Güngör’ün bir süredir sahibi olduğu yufkacı dükkanında kaldığı belirtildi.

Güngör’ün geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu da yanına aldığı ve dükkanın arka kısmındaki küçük odada çocuklarıyla birlikte kaldığı öğrenildi.

Baba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Başlık ResmiBaba asılı çocukları cansız halde bulunmuştu… Feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, boşanma sürecinde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ergün Güngör’ün, iki çocuğunu öldürdükten sonra hayatına son verdiği değerlendiriliyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, baba ve çocuklarının kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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