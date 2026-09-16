Tuğyan'ın eski nişanlısından şok sözler: "Beni taşıyorsa annesini de atmıştır"

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ilk duruşma öncesi Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Eminoğlu, "Ben 85 kilo bir insanım. Tuğyan beni sırtına alıp kaldırabiliyordu. Annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir!" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kaldı. Duruşmanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Güllü'yü kızı öldürdü." diyen Kervan Eminoğlu, "Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu!"dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Eminoğlu, Tuğyan'ın fiziksel gücüne ilişkin dikkat çeken bir başka tespitte de bulundu.

"Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum." ifadelerini kullanan Kervan Eminoğlu şöyle devam etti:

"BENİ TAŞIYORSA ANNESİNİ DE ATMIŞTIR"

"Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var, orada Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde aşağı atabilir!"

1 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Duruşmaya günler kala dosyanın dikkat çeken isimlerinden Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, "Ben 1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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