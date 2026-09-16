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Ekonomi

4 haftanın dibini gördü! Bitcoin’de CLARITY ve FED şoku

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4 haftanın dibini gördü! Bitcoin’de CLARITY ve FED şoku

Kripto varlık Bitcoin, 75 bin doların altına sarkarak 21 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini test etti. ABD Senatosunda kriptoları yakından ilgilendiren CLARITY Act yasa tasarısının reddedilmesi, FED’den faiz artışı beklentileri, ETF’lerden para çıkışı ve ABD borsalarında risk iştahının gerilemesi kripto varlıklarda da satış baskısını artıyor.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Orta Doğu’da belirsizlikler artarken, petrol fiyatları yüksek seyrini korurken ve ABD Merkez Bankasının kritik faiz kararı yaklaşırken, kripto varlıklarda da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bİtcoin, 15 Eylül işlemlerinde 74 bin 913 dolara kadar geriledi. Böylece 21 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini test eden Bitcoin, son 4 haftanın dip seviyelerine geriledi. 16 Eylül işlemlerinde ise tepki alımlarının izlendiği BTC fiyatı, TSİ 07:30 itibarıyla 75 bin 820 dolardan güne başlıyor.

KRİPTODA DA FED BASKISI

Bitcoin'deki düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde “güçlenen sıkı para politikası beklentileri” öne çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, enflasyon endişelerini artırdı. Yükselen tahvil faizleri, başta Bitcoin olmak üzere getirisi bulunmayan riskli varlıkların cazibesini azaltıyor. FED'in faiz kararından çok, toplantı sonrasında verilecek mesajlar da Bitcoin açısından önem taşıyor. Piyasanın odak noktası, yüksek petrol fiyatlarının para politikasını ne ölçüde sınırlayacağı ve faizlerin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği olacak.

4 haftanın dibini gördü! Bitcoin’de CLARITY ve FED şoku
Başlık Resmi4 haftanın dibini gördü! Bitcoin’de CLARITY ve FED şoku

CLARITY ACT REDDEDİLDİ

Bitcoin'deki satış baskısını artıran bir diğer gelişme ise kripto piyasasının düzenlenmesine yönelik CLARITY Act yasa tasarısının dün ABD Senatosu'nda reddedilmesi oldu. CLARITY Act'in temel amacı, ABD'deki kripto varlık piyasası için kapsamlı bir piyasa yapısı ve düzenleme çerçevesi oluşturmaktı. Tasarı, dijital varlıkların hangi şartlarda menkul kıymet veya emtia olarak değerlendirileceğinin netleştirilmesini öngörüyordu. Uzmanlar, kripto piyasası açısından beklenen düzenleyici adımların gecikmesinin, özellikle kurumsal yatırımcıların belirsizlik algısını artırabilecek bir gelişme olduğunu belirtiyor.

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ETF'LERDEN ÇIKIŞ

Bu arada Bitcoin’deki son yükselişte fiyatı destekleyen güçlü ETF girişlerinin, eylül ayında zayıflamaya başladığı görülüyor. Geçen hafta 8-11 Eylül arasındaki dört işlem gününde spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 463 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Sadece dünkü işlemlerde ise para çıkışı 288,7 milyon dolara ulaştı. ETF'lerdeki giriş eğilimi tersine dönerken, talebin zayıflaması satış baskısının artmasına sebep olabiliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Öte yandan kripto varlıklardaki satış baskısı, ABD borsalarındaki risk iştahının zayıflamasından da kaynaklanıyor. FED kararı öncesinde yükselen tahvil faizleri, diğer piyasalar gibi teknoloji endeksi Nasdaq üzerinde de baskı oluşturuyor. Son 5 işlem gününde Nasdaq’taki düşüş %1,7’ye yaklaştı. Yüksek değerlemelere sahip teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinde yatırımcıların risk iştahının gerilemesi, dolaylı olarak “riskli pozisyonlarını azaltması” yoluyla Bitcoin üzerinde de baskı oluşturabiliyor.

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