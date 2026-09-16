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'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası: Mahkemede “yüzde 10” itirafı

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'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası: Mahkemede “yüzde 10” itirafı

İmamoğlu’nun adaylık havuzunu besleyen ‘sistem’ İBB davasında gündeme geldi. Sanık iş adamı Mete Mağden “Sistem söylemini Emrah Bağdatlı’dan duydum” dedi. Ağaç AŞ’ye iş yapan sanık Ensar Güney de “Benden işler karşılığında yüzde 10 ödeme istendi” itirafında bulundu.

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İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baş sanık olarak yargılandığı ‘asrın yolsuzluğu’ davasında çarpıcı itiraflar gelmeye devam ediyor. Dün savunma yapan iş adamı Cem Çelik, Dijital Deneyim Müzesi projesinden 30 milyon lira alacağı kaldığını söyledi.

Projeye ilişkin reklam filmleri çekileceği gerekçesiyle kendisinden 12 milyon lira alındığını söyleyen Çelik, söz konusu paraların sahte faturalar üzerinden tahsil edildiğini ifade etti. Çelik, müzenin maliyetinin karşılanması amacıyla başka bir ihalede usulsüzlük yapılarak giderlerin buraya aktarıldığını ve bu sebeple kamu zararı oluştuğunu ileri sürdü.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası: Mahkemede “yüzde 10” itirafı
Başlık Resmiİmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası: Mahkemede “yüzde 10” itirafı

İBB iştiraki Kültür AŞ’den 100 milyon liradan fazla ihale aldığı belirtilen 45 Tasarım şirketinin sahibi tutuksuz sanık Mete Mağden de savunmasında “Sistem söylemini bir tek Emrah Bağdatlı’dan duydum. Ancak bunu benden para aldığından utandığı için mi uydurdu yoksa gerçek miydi hiçbir zaman bilemedim” dedi.

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Mağden, Emrah Bağdatlı’nın adrese teslim ihaleler ayarladığını bu süreçte yüzde 10 oranında komisyon talep edildiğini belirtti.

Güney Çiçekçilik firmasının sahibi tutuksuz sanık Ensar Güney de savunmasında, yaptığı işlerin ödemelerini alabilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’a makamında rüşvet verdiğini anlattı.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası: Mahkemede “yüzde 10” itirafı
Başlık Resmiİmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası: Mahkemede “yüzde 10” itirafı
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Güney, Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın Yalova’daki fidanlığına bir listeyle geldiğini ve Genel Müdür Sukas adına yapılan işler karşılığında yüzde 10 ödeme istendiğini söyledi. Güney, bu durumu daha sonra Sukas’a sorduğunu ve kendisinden “Yukarısı istiyor” cevabını aldığını ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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