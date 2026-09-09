Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’yi şoke edecek açıklama: Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan yargılandığına dikkat çekerek "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Her kör kuruşun hesabını vereceksiniz" dedi. Kılıçdaroğlu böylece ilk defa İmamoğlu’nun “yolsuzluktan” yargılandığını ortaya koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı sanığı eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Siyasi tutuklu değil” dedi. Euronews’e röportaj veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu böylece ilk defa İmamoğlu’nun “yolsuzluktan” yargılandığını ortaya koydu.

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İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla, hakkındaki davaların ayrı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, tutuklanmasını ise doğru bulmadığını tekrarladı. Kılıçdaroğlu “Şimdi kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır” diye konuştu.

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KÖR KURUŞUN HESABI

CHP lideri, İBB eski Başkanı’nın yargılandığı yolsuzluk davasına atıfta bulunarak “Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. ‘Her kör kuruşun hesabını vereceğim’ diyecek” sözlerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve cumhurbaşkanı adayı olması hâlinde iktidara karşı iş birliğine açık olduğu mesajını verdi. CHP lideri ayrıca, belediye başkanlarının ‘hesap vermeye hazır olması’ gerektiğini fakat yargılanırken de görevlerine devam etmeleri gerektiğini savundu.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIM

Muhalefetin yüzde 51’e ulaşmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan CHP lideri, istişare ve müzakereye “Her zaman” açık olduğunu belirtti. Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti’yi kurmasıyla yaşanan bölünmenin tabanda bir kaymaya sebep olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, diğer yandan ise bu durumun CHP’de güç kaybına yol açacağını kabul etti. Kılıçdaroğlu Özgür Özel’le görüşmeye açık olduğunu da söyledi.

Dilek İmamoğlu

DİLEK HANIM KÜPLERE BİNDİ

Öte yandan, Dilek İmamoğlu, eşi için “siyasi tutuklu değil” diyen Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. İmamoğlu, “Gerçeği görüp, bildiği hâlde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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