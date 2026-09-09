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Sağlık

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin

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Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin
Fotoğraf Başlığı Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin

İstanbul’da masöre boynunu kütleten bir kişi öldü. Uzmanlar uyardı: Ehliyetsiz terapistler yüzünden ölebilir ya da sakat kalabilirsiniz.

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İstanbul’da bir kişinin ağrı şikâyetiyle gittiği terapistte “boyun kütletme” işleminden sonra ölmesi “ehliyetsiz terapist” terörünü yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada “işe yaradığını” söyleyen hasta deneyimlerini paylaşan “karyoprakti uzmanı”,masajcı”, kütletmeci” paylaşımları yer alıyor. Birçok kişi ağrılarının giderilmesi için bu yöntemi uygulayan kişilere başvuruyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin
Başlık ResmiFizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin
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Bu uygulamaların son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hakan Ertürk “Amerika’da bu diplomayı alabilmek için 4 yıllık tıp fakültesi üzerine 2 yıl kiroprakti veya osteopati eğitimi almak gerekir. Bu eğitimde anatomi, fizyoloji ve hastalık dersleri vardır. Bütün bu konulara hâkim olmadan diploma alınmaz. Bizde böyle bir eğitim yok. Fizyoterapi uzmanları tarafından ya da kısa süreli sertifikalı kişiler tarafından yapılıyor. Hatta berberler bile yapıyor” dedi.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin
Başlık ResmiFizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin

Bu tedavilerin yapılabilmesi için hastanın MR ya da röntgen gibi radyolojik görüntülerinin bulunması ve uzmanın da bu görüntüleri değerlendirebilecek kapasitede olması gerektiğini vurgulayan Dr. Ertürk “Bu görüntüler olmadan yapılan işlemlerde sakat kalma ya da ölme riski çok yüksek. Boyun bölgesinde, beyne kan götüren damarlar yer alır.

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin
Başlık ResmiFizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin

Berberlerde, kuaförlerde veya eğitimsiz masörlerce boyna uygulanan sert, ani döndürme ve ‘kütletme’ hareketleri bu damarların yırtılmasına neden olabilir. Bu da felç, inme ya da ani ölüm ile sonuçlanabilir. Bacaklarında veya derin damarlarında fark edilmemiş kan pıhtısı olan kişilere sert ve derin doku masajı yapıldığında, bu pıhtı yerinden kopabilir. Akciğere ulaşan pıhtı ani ve ölümcül bir akciğer tıkanıklığına neden olur” değerlendirmesini yaptı.

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