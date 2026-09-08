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Spor

Beşiktaş'ta seçim kararı! Olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

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Beşiktaş'ta seçim kararı! Olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Beşiktaş Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli genel kurul 27 Eylül Pazar günü yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa kongre 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Eylül Pazar günü yapılacağı bildirildi.

27 Eylül'deki toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci ve son toplantının, çoğunluk aranmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

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OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi de belirlendi.

Buna göre toplantı 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci ve son toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul ve olağan idari ve mali genel kurul toplantılarıyla ilgili detaylı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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