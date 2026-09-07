Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

Her sene sıcak yazın ardından soğuk rüzgârların esmeye başlaması, yeni bir kültür sanat sezonunun habercisi oluyor. Türkiye, önümüzdeki günlerde başlayacak yeni sezonda sergilerden sanat fuarlarına, film festivallerinden konserlere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

26 Eylül-4 Ekim arasında yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İstanbul ayağında, “Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinin yanı sıra Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra konserleri öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük sanat fuarı “Contemporary Istanbul” ise 23-27 Eylül tarihlerinde 21. edisyonuyla Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Sanat dünyasını buluşturacak fuara 24 ülkeden 70’in üzerinde galerinin katılımı bekleniyor.

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor
Başlık ResmiSanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

TANINMIŞ SANATÇILAR SERGİ AÇIYOR

Bu sene dikkat çeken yabancı sanatçıların eserleri de sergilenecek. İstanbul Modern’in yarın açacağı büyük koleksiyon sergisi “Aynı Mavinin Altında” 1940’lardan günümüze Türkiye’deki sanat üretimini gözler önüne serecek. Borusan Contemporary, İtalyan sanatçı Olivo Barbieri’nin “Zaman Mekân Geometri” adlı kişisel sergisi ile koleksiyon sergisi “Perili”yi 17 Eylül’de sanatseverlerle buluşturacak. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” başlıklı sergiyle sezona merhaba diyecek. Pera Müzesi, yaşayan en tanınmış soyut ressamlardan biri olan Frank Bowling’in eserlerini, 29 Eylül’de açılacak sergiyle ilk defa İstanbul’da meraklılarıyla bir araya getirecek. TÜYEK’in “Şerif Muhiddin Targan” sergisi 9 Eylül’de kapılarını açacak. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “Yoko Ono: İçses ve İçyapı” sergisi 27 Aralık’a kadar devam edecek.

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor
Başlık ResmiSanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

KİTAP FUARI GELENEĞİ SÜRÜYOR

Kitap fuarları geleneği de devam edecek. İstanbul Kitap Fuarı 12-20 Aralık tarihlerinde yaklaşık 1.000 yayınevi ve yüzlerce yazarı TÜYAP’ta okurlarla buluşturacak. Diyarbakır Kitap Fuarı ise 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak. AKM’de ise yeni sezonda “Afife” ve “Turandot” prömiyerleri yapılacak.

FİLM FESTİVALLERİ BAŞLIYOR

Filmekimi 9-18 Ekim’de İstanbul’da, 15-18 Ekim’de ise Ankara’da yapılacak. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dikkat çeken yerli yarışma filmleriyle 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ise bu sene 24-31 Ekim tarihleri arasında 63. defa gerçekleştirilecek.

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor
Başlık ResmiSanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

200 SANATÇI CAZ FESTİVALİNDE

15’ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçıyı bir araya getirecek 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul’daki farklı mekânlarda yapılacak. 30. İstanbul Tiyatro Festivali, açılışını 22 Ekim’de Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile yapacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SULTANLAR DESTAN YAZDI
SULTANLAR DESTAN YAZDI
Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
Savaş bitecek mi? Zelenskiy'den yeni açıklama
 
 
 
KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
İniş sırasında facia! En az 5 can kaybı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
'Organik' yalanı ile normalden 3 kat daha pahalı
SIFIR FAİZ VE TAKAS DESTEĞİ!
SIFIR FAİZ VE TAKAS DESTEĞİ!
Otomobil alacaklara eylül fırsatı
MUTLULUKLARI KABUSA DÖNDÜ!
MUTLULUKLARI KABUSA DÖNDÜ!
Düğüne gelenler takı takmadan arabalarına koştu
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
Casperlar çocukları böyle ağlarına düşürüyor
JUVENTUS BİN PİŞMAN
JUVENTUS BİN PİŞMAN
Vlahovic Avrupa’nın dilinde
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
Onuachu duble yaptı, Salah yine attı
UCUZ ÖLÜMLER, YORGUN MANŞETLER
UCUZ ÖLÜMLER, YORGUN MANŞETLER
Aynı ihmalleri haberleştirmekten artık yorulduk
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca isyanı
TÜRKİYE’DE BİR İLK
TÜRKİYE’DE BİR İLK
4 bin yıllık tabletler için kayadan müze
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir
6 KİŞİ TUTUKLANDI
6 KİŞİ TUTUKLANDI
İBB soruşturmasında yeni gelişme!
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Serhat Kılıç'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor
ASIL RİSK İSTANBUL'DA DEĞİL
ASIL RİSK İSTANBUL'DA DEĞİL
Uzman isimden Marmara için ezber bozan sözler
"SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"
Tuğba Ekinci'nin ifadesi ortaya çıktı
PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON TL
PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON TL
Valizler kontrol edildi, hepsi ele geçirildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kitap basımında altı milyon adetlik düşüş... Sekiz aylık rakamlar üzdü
Kitap basımında dikkat çeken düşüş! Son rakamlar üzdü
Kaydet
Yolda ‘köy ürünü’ soygunu! 'Organik' yalanı
Yolda ‘köy ürünü’ soygunu! 'Organik' yalanı
Kaydet
Carnegie Hall’da konser verecekler
Carnegie Hall’da konser verecekler
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.