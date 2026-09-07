Her sene sıcak yazın ardından soğuk rüzgârların esmeye başlaması, yeni bir kültür sanat sezonunun habercisi oluyor. Türkiye, önümüzdeki günlerde başlayacak yeni sezonda sergilerden sanat fuarlarına, film festivallerinden konserlere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

26 Eylül-4 Ekim arasında yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İstanbul ayağında, “Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinin yanı sıra Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra konserleri öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük sanat fuarı “Contemporary Istanbul” ise 23-27 Eylül tarihlerinde 21. edisyonuyla Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Sanat dünyasını buluşturacak fuara 24 ülkeden 70’in üzerinde galerinin katılımı bekleniyor.

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

TANINMIŞ SANATÇILAR SERGİ AÇIYOR

Bu sene dikkat çeken yabancı sanatçıların eserleri de sergilenecek. İstanbul Modern’in yarın açacağı büyük koleksiyon sergisi “Aynı Mavinin Altında” 1940’lardan günümüze Türkiye’deki sanat üretimini gözler önüne serecek. Borusan Contemporary, İtalyan sanatçı Olivo Barbieri’nin “Zaman Mekân Geometri” adlı kişisel sergisi ile koleksiyon sergisi “Perili”yi 17 Eylül’de sanatseverlerle buluşturacak. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” başlıklı sergiyle sezona merhaba diyecek. Pera Müzesi, yaşayan en tanınmış soyut ressamlardan biri olan Frank Bowling’in eserlerini, 29 Eylül’de açılacak sergiyle ilk defa İstanbul’da meraklılarıyla bir araya getirecek. TÜYEK’in “Şerif Muhiddin Targan” sergisi 9 Eylül’de kapılarını açacak. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “Yoko Ono: İçses ve İçyapı” sergisi 27 Aralık’a kadar devam edecek.

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

KİTAP FUARI GELENEĞİ SÜRÜYOR

Kitap fuarları geleneği de devam edecek. İstanbul Kitap Fuarı 12-20 Aralık tarihlerinde yaklaşık 1.000 yayınevi ve yüzlerce yazarı TÜYAP’ta okurlarla buluşturacak. Diyarbakır Kitap Fuarı ise 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak. AKM’de ise yeni sezonda “Afife” ve “Turandot” prömiyerleri yapılacak.

FİLM FESTİVALLERİ BAŞLIYOR

Filmekimi 9-18 Ekim’de İstanbul’da, 15-18 Ekim’de ise Ankara’da yapılacak. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dikkat çeken yerli yarışma filmleriyle 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ise bu sene 24-31 Ekim tarihleri arasında 63. defa gerçekleştirilecek.

Sanat sezonu dopdolu! Dikkat çeken ressamların sergileri geliyor

200 SANATÇI CAZ FESTİVALİNDE

15’ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçıyı bir araya getirecek 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul’daki farklı mekânlarda yapılacak. 30. İstanbul Tiyatro Festivali, açılışını 22 Ekim’de Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile yapacak.

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