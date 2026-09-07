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Spor

Derbinin faturası İsmail Kartal'a çıktı! Anderson Talisca isyanı

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Derbinin faturası İsmail Kartal'a çıktı! Anderson Talisca isyanı

Fenerbahçe’de derbi yenilgisinin faturası İsmail Hoca’ya çıktı. Sezonun ilk derbisinde evinde Beşiktaş’a kaybeden sarı lacivertlilerde Kartal’ın hataları konuşulmaya başlandı. Roma maçı sonrası Kanarya’da kıyamet kopabilir!

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe ile Beşiktaş’a karşı kariyerindeki ilk mağlubiyeti alan İsmail Kartal, eleştiri oklarının hedefinden kaçamadı. Sezonun ilk derbisinde Kadıköy’de şoku yaşayan sarı lacivertliler, faturayı tecrübeli teknik adama kesti. Kartal’ın Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 de, sonrasında yaptığı değişiklikler de tepki çekerken, kaptan Milan Skriniar’ın maç sonu “Bu şekilde devam edemeyiz. Fazla açık oynuyoruz. Her şeyi değiştirmemiz ve daha iyi yapmamız lazım.” açıklaması da bir özeleştiriden ziyade Kartal’a mesaj olarak değerlendirildi.

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İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

TAMAMEN ÇARESİZ

İsmail Kartal’ın Samsun’da 10 numarada kullandığı Greenwood’u derbide kanada çekmesi, İrfan Can’ın yerine aldığı Kerem’i kanat yerine göbekte kullanarak, orta sahayı tamamen Beşiktaş’a teslim etmesi en kritik hatalar olarak ön plana çıktı. Fenerbahçe’nin fiziksel anlamda Beşiktaş’tan geri kalması, özellikle hücum organizasyonlarında alternatif üretememesi, bloklar arasındaki kopukluk gibi gerekçelerle mağlubiyet tamamen hocaya yazıldı. Devler Ligi’nde Roma karşısında alınacak muhtemel bir yenilgi sonrasında İsmail Kartal topun ağzına gelecek.

Anderson Talisca
Başlık ResmiAnderson Talisca

TALİSCA İSYANI

İsmail Kartal’ın yakın çevresine “Talisca’nın ayrılmasını ben istemedim. Onu arıyorum.” dediği öğrenildi. Kartal’ın, Talisca için Semedo’yu gözden çıkardığı ancak yönetimin tercihini sambacıdan yana kullandığı öne sürüldü.

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