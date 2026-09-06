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Dünya

Ben-Gvir'den Gazze'de 'etnik temizlik' hazırlığı: Yeni ofis kurulacak

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Ben-Gvir'den Gazze'de 'etnik temizlik' hazırlığı: Yeni ofis kurulacak

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir 'hükümet göç ofisi' kurulacağını açıkladı.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla hükümet bünyesinde yeni bir ofis kurulacağını duyurdu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de 'gönüllü göç' olarak tanımladığı uygulamanın kendisine göre bölgedeki sorunların çözümü için tek seçenek olduğunu savundu. Filistinlilerin bölgeden ayrılması halinde daha iyi hayat koşullarına kavuşacağını öne süren Ben-Gvir, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından yeni dönemde bir 'hükümet göç ofisi' oluşturacaklarını belirtti.

Aşırı sağcı bakan, kendi partisi Yahudi Gücü'nün söz konusu yapının yönetimini üstleneceğini de ileri sürdü.

Itamar Ben-Gvir
Başlık ResmiItamar Ben-Gvir

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde ise Ben-Gvir'in 'Bağı Koparma 710' adını verdiği planı kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı aktarılmıştı. Planda, yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin, üç yıl içinde 1,11 milyon kişinin ve yedi yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin kişinin bölgeden ayrılmasının hedeflendiği öne sürülmüştü.

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İSRAİL'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da daha önce yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik planın rafa kaldırılmadığını, ancak çalışmaların şu aşamada dondurulduğunu belirtmişti.

Ben-Gvir ve Katz'ın açıklamaları uluslararası alanda da tepki çekmişti. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamaları sert şekilde kınamıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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