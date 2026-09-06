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Ekonomi

6 bakanlığın bütçesine denk... Kamuda tasarruf 10 milyar dolara dayandı

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6 bakanlığın bütçesine denk... Kamuda tasarruf 10 milyar dolara dayandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın tanıtım toplantısında kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin dikkat çeken rakamlar açıkladı. Şimşek, 2024-2025 döneminde kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını belirtti. Söz konusu tutar, güncel kur üzerinden yaklaşık 10 milyar dolara karşılık geliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemine ilişkin yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Programda büyüme, enflasyon, istihdam, kamu maliyesi ve ekonomik istikrar başlıklarında önümüzdeki 3 yıla ilişkin hedefler ortaya konulurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programın ardından ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek'in açıklamalarında kamuda tasarruf, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve mali disiplin öne çıktı.

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KAMUDA 484 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Kamuda tasarruf konusunda önemli sonuçlar alındığını belirten Şimşek, tasarrufun yatırımların azaltılması yoluyla yapılmadığını vurguladı.

Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme, seyahat, enerji, su, kırtasiye ve demirbaş gibi cari harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarrufa gidildiğini belirten Şimşek, bu kalemlerin bütçe içindeki payının genelge öncesindeki 10 yıllık dönemde yüzde 4,6'dan 2025 sonu itibarıyla yüzde 2,9'a gerilediğini söyledi.

Şimşek, söz konusu düşüşün cari fiyatlarla 484 milyar liralık tasarrufa karşılık geldiğini belirterek, bu rakamın 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük olduğunu ifade etti.

6 bakanlığın bütçesine denk... Kamuda tasarruf 10 milyar dolara dayandı
Başlık Resmi6 bakanlığın bütçesine denk... Kamuda tasarruf 10 milyar dolara dayandı

484 MİLYAR LİRALIK TASARRUF YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR

Kamuda sağlanan 484 milyar liralık tasarruf, güncel dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe karşılık geliyor.

Şimşek'in açıkladığı rakam, kamu harcamalarında uygulanan tasarruf tedbirlerinin ulaştığı büyüklüğü ortaya koyarken, hükümetin mali disiplin vurgusunun da önemli göstergelerinden biri oldu.

KAMU ARAÇLARINDA YÜZDE 21'LİK TASARRUF

Şimşek, kamuda taşıt kullanımının vatandaşlardan gelen en önemli eleştirilerden biri olduğunu belirterek, bu alanda da ciddi bir tasarruf sağlandığını açıkladı.

2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçların yenilenmesi sırasında taşıt sayısının yüzde 21 azaltıldığını belirten Şimşek, basit bir örnekle 100 aracın sözleşmesi sona erdiğinde yeni sözleşmenin 79 araç üzerinden yapıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Başlık ResmiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

TASARRUF YATIRIMLARI AZALTARAK YAPILMIYOR

Kamuda tasarrufun yatırımlardan kesinti yapılarak sağlandığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade eden Şimşek, kamu yatırımlarının milli gelir içerisindeki payında düşüş bulunmadığını söyledi.

Şimşek, yalnızca hizmet binalarının yapım ve yenilenmesi konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsendiğini belirtti. Deprem gibi zorunlu nedenlerle yapılması gereken yatırımların ise bu kapsamın dışında tutulduğunu ifade etti.

Enerji ve su kullanımında da önemli tedbirler alındığını belirten Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımları ile LED dönüşümünün hızlandırıldığını kaydetti.

"KAMUDA TASARRUFTA BAŞARI VAR"

Tasarruf uygulamalarında güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım mekanizması oluşturulduğunu belirten Şimşek, bu sistem sayesinde sonuç alındığını söyledi.

Şimşek, "Kamuda tasarrufta bir başarı var" diyerek, uygulamanın önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği mesajını verdi.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ
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