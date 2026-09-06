Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

Fiat, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın 2026 model yılı araçlarında fiyatlar yeniden yükselirken, Haziran sonunda üretimi sona eren Egea Sedan ve Egea Cross da zamlandı. Fiat, bazı modellerde nakit alıma özel indirim kampanyalarını da sürdürüyor. İşte Egea, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e’nin Eylül ayı güncel fiyatları…
Fiat, Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı. Markanın satışta bulunan modellerinin fiyatları bu ay da yükseldi. Haziran sonunda üretimi sona eren Egea Sedan ve Egea Cross da zamdan etkilenirken, bazı modellerde 135 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda üretim bandına son kez çıktı. Egea’nın Ağustos ayında artırılan fiyatları, Eylül ayında bir kez daha yükseldi.
Fiat, yılın ilk 7 ayında yaptığı sınırlı fiyat artışlarının ardından Eylül ayında da modellerinin fiyatlarını artırdı. Zamlar giriş seviyesindeki versiyonlarda daha düşük kalırken, üst donanım seçeneklerinde daha yüksek oranlara ulaştı. İşte Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e’nin Eylül 2026 güncel fiyatları ve kampanyaları...
MODEL
HAZİRAN KAMPANYALI FİYAT (TL)
TEMMUZ KAMPANYALI FİYAT (TL)
FARK
Fiat Egea Sedan
1.384.900
1.449.900
65.000
Fiat Egea Cross
1.850.500
1.890.900
40.400
Fiat Grande Panda
1.494.900
1.544.900
50.000
Fiat 600
1.854.900
1.854.900
0
Fiat 500e
2.249.900
2.379.900
130.000
Fiat Topolino
559.900
579.900
20.000
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Eylül ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 100.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 100.000 TL’lik indirim bulunuyor.