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T-Otomobil

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

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Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

Fiat, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın 2026 model yılı araçlarında fiyatlar yeniden yükselirken, Haziran sonunda üretimi sona eren Egea Sedan ve Egea Cross da zamlandı. Fiat, bazı modellerde nakit alıma özel indirim kampanyalarını da sürdürüyor. İşte Egea, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e’nin Eylül ayı güncel fiyatları…

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Fiat, Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı. Markanın satışta bulunan modellerinin fiyatları bu ay da yükseldi. Haziran sonunda üretimi sona eren Egea Sedan ve Egea Cross da zamdan etkilenirken, bazı modellerde 135 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda üretim bandına son kez çıktı. Egea’nın Ağustos ayında artırılan fiyatları, Eylül ayında bir kez daha yükseldi.

Fiat, yılın ilk 7 ayında yaptığı sınırlı fiyat artışlarının ardından Eylül ayında da modellerinin fiyatlarını artırdı. Zamlar giriş seviyesindeki versiyonlarda daha düşük kalırken, üst donanım seçeneklerinde daha yüksek oranlara ulaştı. İşte Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e’nin Eylül 2026 güncel fiyatları ve kampanyaları...

MODELHAZİRAN KAMPANYALI FİYAT (TL)TEMMUZ KAMPANYALI FİYAT (TL)FARK
Fiat Egea Sedan1.384.9001.449.90065.000
Fiat Egea Cross1.850.5001.890.90040.400
Fiat Grande Panda1.494.9001.544.90050.000
Fiat 6001.854.9001.854.9000
Fiat 500e2.249.9002.379.900130.000
Fiat Topolino559.900579.90020.000

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Eylül ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 100.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 100.000 TL’lik indirim bulunuyor.

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İşte model model tüm Fiat araçlarının Eylül 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı
Başlık ResmiEgea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

EGEA SEDAN EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MotorDonanımŞanzımanYakıtListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSREasyManuelDizel1.499.9001.499.9000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSREasyOtomatikDizel1.950.9001.850.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP GSRUrbanManuelDizel1.599.9001.519.900-80.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSRUrbanOtomatikDizel2.020.9001.920.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP GSRLoungeManuelDizel1.674.9001.589.900-85.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSRLoungeOtomatikDizel2.090.9001.990.900-100.000
Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı
Başlık ResmiEgea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

EGEA CROSS EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MotorDonanımŞanzımanYakıtListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+StreetOtomatikDizel1.990.9001.890.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+UrbanOtomatikDizel2.026.9001.926.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+LoungeOtomatikDizel2.062.9001.962.900-100.000
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+LimitedOtomatikDizel2.099.9001.999.900-100.000
Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı
Başlık ResmiEgea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

GRANDE PANDA 2026 EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıNakit Kampanyalı Fiyatı (TL)Kredi Kampanyalı Fiyatı (TL)
83 kW / 113 HP – 44 kWh La PrimaOtomatikElektrikli20261.544.9001.644.900
1.2 MHEV 110 HP eDCT IconOtomatikHibrit20251.669.900
1.2 MHEV 110 HP eDCT La PrimaOtomatikHibrit20251.789.900
Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı
Başlık ResmiEgea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

TOPALİNO EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HPOtomatikElektrikli2026629.900579.900-50.000
Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HPOtomatikElektrikli2026654.900604.900-50.000
Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı
Başlık ResmiEgea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

FİAT 600 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıListe Fiyatı (TL)Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)İndirim (TL)
BEV La Prima 54 kWhOtomatikElektrikli20251.989.9001.854.900-135.000
Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı
Başlık ResmiEgea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

FİAT 500E GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

VersiyonŞanzımanYakıtModel YılıListe Fiyatı (TL)
Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWhOtomatikElektrikli20252.379.900
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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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