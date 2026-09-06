Fiat, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın 2026 model yılı araçlarında fiyatlar yeniden yükselirken, Haziran sonunda üretimi sona eren Egea Sedan ve Egea Cross da zamlandı. Fiat, bazı modellerde nakit alıma özel indirim kampanyalarını da sürdürüyor. İşte Egea, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e’nin Eylül ayı güncel fiyatları…

Fiat, Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı. Markanın satışta bulunan modellerinin fiyatları bu ay da yükseldi. Haziran sonunda üretimi sona eren Egea Sedan ve Egea Cross da zamdan etkilenirken, bazı modellerde 135 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda üretim bandına son kez çıktı. Egea’nın Ağustos ayında artırılan fiyatları, Eylül ayında bir kez daha yükseldi.

Fiat, yılın ilk 7 ayında yaptığı sınırlı fiyat artışlarının ardından Eylül ayında da modellerinin fiyatlarını artırdı. Zamlar giriş seviyesindeki versiyonlarda daha düşük kalırken, üst donanım seçeneklerinde daha yüksek oranlara ulaştı. İşte Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, Topolino, Fiat 600 ve 500e’nin Eylül 2026 güncel fiyatları ve kampanyaları...

MODEL HAZİRAN KAMPANYALI FİYAT (TL) TEMMUZ KAMPANYALI FİYAT (TL) FARK Fiat Egea Sedan 1.384.900 1.449.900 65.000 Fiat Egea Cross 1.850.500 1.890.900 40.400 Fiat Grande Panda 1.494.900 1.544.900 50.000 Fiat 600 1.854.900 1.854.900 0 Fiat 500e 2.249.900 2.379.900 130.000 Fiat Topolino 559.900 579.900 20.000

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Eylül ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 100.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 100.000 TL’lik indirim bulunuyor.



İşte model model tüm Fiat araçlarının Eylül 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

EGEA SEDAN EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.499.900 1.499.900 0 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.950.900 1.850.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.599.900 1.519.900 -80.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 2.020.900 1.920.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.674.900 1.589.900 -85.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 2.090.900 1.990.900 -100.000

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

EGEA CROSS EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.990.900 1.890.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 2.026.900 1.926.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 2.062.900 1.962.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 2.099.900 1.999.900 -100.000

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

GRANDE PANDA 2026 EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) Kredi Kampanyalı Fiyatı (TL) 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.544.900 1.644.900 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik Hibrit 2025 1.669.900

1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima Otomatik Hibrit 2025 1.789.900



Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

TOPALİNO EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 629.900 579.900 -50.000 Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 654.900 604.900 -50.000

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

FİAT 600 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 2025 1.989.900 1.854.900 -135.000

Egea, Grande Panda ve 500e... Fiat, Eylül 2026'da tüm modellerine zam yaptı

FİAT 500E GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2025 2.379.900

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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