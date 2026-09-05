Skoda Eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Birçok modelde giriş seviyelerinde zam yapıldı. Markanın elektrikli modelleri de dahil hemen hemen tüm modellerinde ise indirim kampanyaları devam ediyor. 50 bin TL’den 850 bin TL’ye varan indirimler uyguluyor.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.

Peki Skoda’da Eylül ayı fiyatları nasıl? 2026 Eylül listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Temmuz kampanyalı fiyatı Ağustos kampanyalı fiyatı Eylül kampanyalı fiyatı Skoda Fabia 1.819.900 TL 1.840.500 TL 1.877.900 TL Skoda Scala 1.979.900 TL 2.014.900 TL 2.054.900 TL Skoda Octavia 2.734.900 TL 2.346.900 TL 2.385.500 TL Skoda Superb 3.774.900 TL 3.774.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.864.200 TL 1.864.200 TL 1.962.700 TL Skoda Karoq 3.249.900 TL 3.249.900 TL 3.249.900 TL Skoda Kodiaq 3.705.500 TL 4.049.900 TL 4.049.900 TL Skoda Elroq 2.389.900 TL 2.481.600 TL 2.481.600 TL Skoda Enyaq Coupe 3.654.800 TL 3.793.500 TL 3.793.500 TL Skoda Enyaq 3.562.300 TL 3.699.900 TL 3.699.900 TL

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

1 MİLYON TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.

Fabia’da 340 bin TL’ye kadar, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 400 bin TL’nin üzerinde indirim uygulanıyor.

Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin giriş versiyonunda 400 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.

Kamiq modelinin giriş seviyesinde 187 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 500 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.

Karoq modelinde ise 536 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 750 bin TL’yi buluyor.

Superb modelinde ise Sportline donanım seviyesi 974 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi Premium versiyondan bile uyguna alınabiliyor.

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

GÜNCEL SKODA FABİA FİYATLARI

Skoda Fabia’nın Ağustos ayı fiyat listesine bakıldığında modelin giriş seviyesinde zam yapılırken üst donanımların fiyatı sabit kaldı.

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.009.900 1.877.900 -132.000 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 2.192.200 -77.700 Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG 2.729.900 2.389.900 -340.000

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

SKODA SCALA EYLÜL AYI FİYATI – KAMPANYALI FİYAT

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.054.900 - - Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.304.900 - - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.559.900 - - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.779.900 2.376.300 -403.600

SKODA OCTAVİA EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.779.900 2.385.500 -394.400 Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.159.900 - - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 - - Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 - - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.669.900 - - Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.559.900 - Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.769.900 - -

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

SKODA SUPERB EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ - KAMPANYALI FİYAT

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 - - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 3.998.400 -746.500 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 3.770.100 -974.800 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.194.900 - - L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 7.239.900 - - L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.339.900 - - Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.864.900 - - Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.314.900 - - Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 7.359.900 - - Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.459.900 - -

KAMİQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ - KAMPANYALI FİYAT

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 1.962.700 -187.200 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.569.900 2.052.600 -517.300 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.709.900 - - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.879.900 2.377.300 -502.600

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

SKODA KAROQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.249.900 - - Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.639.900 3.103.300 -536.600 Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.739.900 3.356.200 -383.700

SKODA KODİAQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.049.900 - - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.749.900 3.998.100 -751.800 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 - - Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.749.900 - - Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.999.900 - - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.399.900 - -

ELEKTRİKLİ SKODA ELROQ VE ENYAQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI)

Elektrikli Model Model Detayı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 3.314.900 2.481.600 -833.300 Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.999.900 3.699.900 -300.000 Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 4.099.900 3.793.500 -306.400 Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.499.900 - -

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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