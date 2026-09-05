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T-Otomobil

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

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Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

Skoda Eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Birçok modelde giriş seviyelerinde zam yapıldı. Markanın elektrikli modelleri de dahil hemen hemen tüm modellerinde ise indirim kampanyaları devam ediyor. 50 bin TL’den 850 bin TL’ye varan indirimler uyguluyor.

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Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.

Peki Skoda’da Eylül ayı fiyatları nasıl? 2026 Eylül listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

ModelTemmuz kampanyalı fiyatıAğustos kampanyalı fiyatıEylül kampanyalı fiyatı
Skoda Fabia1.819.900 TL1.840.500 TL1.877.900 TL
Skoda Scala1.979.900 TL2.014.900 TL2.054.900 TL
Skoda Octavia2.734.900 TL2.346.900 TL2.385.500 TL
Skoda Superb3.774.900 TL3.774.900 TL3.774.900 TL
Skoda Kamiq1.864.200 TL1.864.200 TL1.962.700 TL
Skoda Karoq3.249.900 TL3.249.900 TL3.249.900 TL
Skoda Kodiaq3.705.500 TL4.049.900 TL4.049.900 TL
Skoda Elroq2.389.900 TL2.481.600 TL2.481.600 TL
Skoda Enyaq Coupe3.654.800 TL3.793.500 TL3.793.500 TL
Skoda Enyaq3.562.300 TL3.699.900 TL3.699.900 TL
Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları
Başlık ResmiSkoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

1 MİLYON TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.

Fabia’da 340 bin TL’ye kadar, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 400 bin TL’nin üzerinde indirim uygulanıyor.

Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin giriş versiyonunda 400 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.

Kamiq modelinin giriş seviyesinde 187 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 500 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.

Karoq modelinde ise 536 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 750 bin TL’yi buluyor.

Superb modelinde ise Sportline donanım seviyesi 974 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi Premium versiyondan bile uyguna alınabiliyor.

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları
Başlık ResmiSkoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

GÜNCEL SKODA FABİA FİYATLARI

Skoda Fabia’nın Ağustos ayı fiyat listesine bakıldığında modelin giriş seviyesinde zam yapılırken üst donanımların fiyatı sabit kaldı.

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.009.9001.877.900-132.000
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.269.9002.192.200-77.700
Monte Carlo130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG2.729.9002.389.900-340.000
Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları
Başlık ResmiSkoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

SKODA SCALA EYLÜL AYI FİYATI – KAMPANYALI FİYAT

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.0 TSI 115 PS DSG2.054.900--
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.304.900--
Premium1.5 TSI 150 PS DSG2.559.900--
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.779.9002.376.300-403.600

SKODA OCTAVİA EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.5 TSI mHEV 150 PS DSG2.779.9002.385.500-394.400
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.159.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.459.900--
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.459.900--
RS2.0 TSI 265 PS DSG5.669.900--
Combi Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.559.900 -
Combi RS2.0 TSI 265 PS DSG5.769.900--
Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları
Başlık ResmiSkoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

SKODA SUPERB EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ - KAMPANYALI FİYAT

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.774.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.744.9003.998.400-746.500
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.744.9003.770.100-974.800
L&K Crystal1.5 TSI mHEV 150 PS DSG5.194.900--
L&K Crystal2.0 TDI 193 PS DSG 4x47.239.900--
L&K Crystal2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.339.900--
Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.864.900--
Combi L&K Crystal1.5 TSI mHEV 150 PS DSG5.314.900--
Combi L&K Crystal2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x47.359.900--
Combi L&K Crystal2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.459.900--

KAMİQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ - KAMPANYALI FİYAT

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.0 TSI 115 PS DSG2.149.9001.962.700-187.200
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.569.9002.052.600-517.300
Premium1.5 TSI 150 PS DSG2.709.900--
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.879.9002.377.300-502.600

Skoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları
Başlık ResmiSkoda Eylül fiyatları belli oldu: Küçük zamlar, 1 milyon TL’ye varan indirim kampanyaları

SKODA KAROQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI 150 PS DSG3.249.900--
Prestige1.5 TSI 150 PS DSG3.639.9003.103.300-536.600
Sportline1.5 TSI 150 PS DSG3.739.9003.356.200-383.700

SKODA KODİAQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.049.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.749.9003.998.100-751.800
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.899.900--
Prestige2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x46.749.900--
Sportline2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x46.999.900--
RS2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.399.900--

ELEKTRİKLİ SKODA ELROQ VE ENYAQ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL YILI)

Elektrikli ModelModel DetayıListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Yeni Skoda Elroq60 e-Prestige 204 PS3.314.9002.481.600-833.300
Yeni Skoda Enyaq60 e-Prestige 204 PS3.999.9003.699.900-300.000
Yeni Skoda Enyaq Coupe60 e-Sportline 204 PS4.099.9003.793.500-306.400
Yeni Skoda Enyaq Coupee-RS 340 PS 4x45.499.900--
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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