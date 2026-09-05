Şikâyetler artıyor... Sıkıntılı servis korsanı patlattı

CİMER ve tüketici derneklerine son bir ayda en fazla şikâyet edilen sektör okul servisleri oldu. Fahiş servis ücretleri, tarife dışı istenen ek paralar, velilere yönelik sert ve hakarete varan tavırlar velileri çileden çıkarırken, denetimsizlik büyüdükçe aileler çareyi mahalle servisleri, komşu araçları ve korsan taşımacılıkta arıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrenci velileri ile okul servis işletmecileri arasındaki kriz giderek büyüyor. Son bir ayda CİMER, tüketici dernekleri ve şikâyet platformlarına yapılan başvuruların zirvesinde okul servisleri yer alıyor.

Veliler, sadece yüksek fiyatlardan değil, aynı zamanda hizmet kalitesizliğinden ve servisçilerin dayatmacı tavırlarından dert yanıyor. İşin mutfağına inildiğinde ve tablonun geneline bakıldığında, sistemin âdeta bir tekelci zihniyetle işlediği görülüyor.

Okullarla anlaşmalı olan bazı servis firmaları, rekabet ortamının olmamasını fırsat bilerek velilere psikolojik baskı kuruyor. Kayıt dönemlerinde velilere sürekli olarak “Sınırlı kontenjanımız var, hemen karar verin, acele edin” uyarıları yapılarak fahiş fiyatlar kabul ettirilmeye çalışılıyor. Üstelik resmî olarak açıklanan tavan fiyatların dışına çıkılarak, hiçbir yasal dayanağı olmayan ekstra ücretler talep ediliyor. Hakkını arayan, fiyatı ya da hizmeti sorgulayan veliler ise sektör çalışanlarının sert, kaba ve hakarete varan tavırlarıyla karşı karşıya kalıyor.

SAATLER AKSATILIYOR

İşin sadece maddi boyutu değil, operasyonel sorunları ve güvenlik zaafları da büyük bir tartışma konusu oluşturuyor. Kârlılığını artırmak isteyen bazı servis işletmecileri, kapasitelerinin üzerinde iş kabul ediyor. Araçların aynı saat diliminde birden fazla okulla anlaşması, çocukların okullara çok erken bırakılmasına ya da ders bitiminden saatler sonra teslim alınmasına neden oluyor. Bununla birlikte, güzergâhını uzatmak veya dar sokaklara girmek istemeyen bazı şoförlerin, öğrencileri tam evlerinin kapısı yerine “eve yakın” noktalarda indirmesi büyük bir teslimat ve güvenlik sıkıntısına neden oluyor.

Şikâyetler artıyor... Sıkıntılı servis korsanı patlattı

Tüm bu problemler, dayatmalar ve denetimsizlik, velileri kendi alternatiflerini üretmeye itiyor. Fahiş fiyat ödeyip karşılığında hem kötü muamele gören hem de çocuğunun güvenliğinden endişe eden aileler, çareyi yasa dışı yollarda buluyor.

Geldiğimiz son noktada; mahalle aralarındaki komşu servisleri, site sakinlerinin kendi araçlarıyla kurduğu organizasyonlar ve korsan taksi duraklarına bağlı minibüslerin sayısında büyük bir patlama yaşanıyor. Kısacası, sektördeki kazanç hırsı ve çözümsüzlük, korsan taşımacılığı her geçen gün daha da büyütüyor. Uzmanlar ise kayıt dışı hizmetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyor.

Şikâyetler artıyor... Sıkıntılı servis korsanı patlattı

REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTIYOR

Tüketici dernekleri temsilcileri sıkıntı ne olursa olsun korsan taşımacılığın çok riskli olduğunu belirterek şu açıklamayı yapıyor:

Şikâyetler artıyor... Sıkıntılı servis korsanı patlattı

Okul servisleriyle ilgili bu yıl aldığımız şikâyetlerde ciddi bir artış var. Veliler yüksek ücret, sözleşme dışı ek para talepleri ve hizmet kalitesindeki düşüş sebebiyle büyük mağduriyet yaşıyor. En büyük sorun ise birçok okulda velilerin tek bir servis firmasına mecbur bırakılması. Rekabet ortadan kalkınca fiyatlar yükseliyor, hizmet kalitesi geriliyor. Veliler çocuklarını güvenle okula göndermek isterken ekonomik ve psikolojik baskıyla karşı karşıya kalıyor. Fahiş ücret isteyen, tarife dışında ek bedel talep eden firmalara karşı denetimler artırılmalı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Ancak aileler de bu mağduriyet sebebiyle korsan taşımacılığa yönelmemeli. Yetkisiz ve denetimsiz araçlar çocukların can güvenliğini riske atıyor. Çözüm, veliyi çaresiz bırakmayan, şeffaf ve sıkı denetlenen bir servis sistemi kurulmasıdır.

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