Propaganda ve dezenformasyona geçit yok! 2.034 hesap engellendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son iki ayda terör propagandası, dezenformasyon ve provokatif faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 2.034 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin terör propagandası, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekât girişimlerine karşı mücadelesinin sürdüğünü bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2.034 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Duran, son iki ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, başta FETÖ ile iltisaklı olmak üzere milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 699 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı.

Teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda ise provokasyon ve dezenformasyon ürettiği, toplumsal huzuru hedef aldığı ve psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1.335 hesap hakkında da gerekli hukuki ve idari işlemlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Böylece son iki ayda erişim engeli uygulanan sosyal medya hesabı sayısının 2.034'e ulaştığını kaydetti.

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"DİJİTAL GÜVENLİK, MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI"

Terör örgütlerinin yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize ve sistematik şekilde faaliyet yürüttüğünü belirten Duran, sosyal medyanın propaganda, manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullanılabildiğine dikkat çekti.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan çalışmalar bir gerçeği açık biçimde ortaya koymaktadır; Terör örgütleri artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Sosyal medya ve dijital mecralar; propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, millî birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürmektedir.

Devletimiz açısından dijital güvenlik, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi; millî güvenliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızı dezenformasyonun oluşturduğu bilgi kirliliğinden korumak, doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturmak ve dijital mecraların terör örgütleri tarafından bir propaganda alanına dönüştürülmesine engel olmak konusunda mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Dijital alan sahipsiz değildir. Türkiye, millî güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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