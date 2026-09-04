Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Aile avukatları, bir kişinin olay saatinde Rojin’in kaybolduğu bölgede bulunduğunun kayıtlarda tespit edildiğini belirterek konuyla ilgili inceleme talep etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni talepler gündeme geldi.

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile aile avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç, soruşturmanın son durumuna ilişkin kentte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aile avukatı Karabulut, 10 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 30 farklı konuda savcılığa başvurduklarını, bunların 2-3 talep dışında kabul edildiğini ve araştırmaların sürdüğünü söyledi.

7.353 ARAÇ YENİDEN İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında bugüne kadar kara araçlarına yönelik incelemeler yapıldığını belirten Karabulut, Plaka Tanıma Sistemi ve kamera kayıtlarından 7.353 aracın tespit edildiğini aktardı.

Karabulut, Rojin’in kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar bu araçlara ilişkin PTS kayıtlarının yeniden incelenmesini, sürücülerin tespit edilmesini, cep telefonu, HTS ve baz kayıtlarının araştırılmasını ve DNA örneklerinin alınmasını talep ettiklerini belirtti. Bu talebin savcılık tarafından kabul edildiğini söyledi.

Avukatlar ayrıca Rojin’in kaybolduğu Bardakçı Mahallesi ile cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım Çarpanak Adası arasındaki güzergahta yer alan yerleşimlerde de kapsamlı araştırma yapılmasını istedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Rojin Kabaiş zehirlenerek mi öldürüldü? Avukatın gündem olan iddiasını, adli tıp raporu çürüttü
GÜNDEM

Rojin Kabaiş zehirlenerek mi öldürüldü? Avukatın gündem olan iddiasını, adli tıp raporu çürüttü

DENİZ ARAÇLARI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Rojin’in bulunduğu güzergahla bağlantılı olarak deniz araçları üzerinde de inceleme yapılması talep edildi. Bölgede bulunan materyaller üzerinde DNA araştırmasının sürdürülmesi istenirken, Rojin’e ait olduğu belirtilen terliğin ise henüz bulunamadığı ifade edildi.

Aile avukatları, Rojin’in kaybolmadan önce kullandığı WhatsApp, Instagram ve Facebook hesaplarına ilişkin bilgilerin Meta’dan talep edilmesi için de savcılığa başvurduklarını bildirdi. Meta’dan gelen ilk cevabın ardından daha ayrıntılı bilgi talep edildiği ve yeni cevabın beklendiği aktarıldı.

Bardakçı ve Mollakasım mahallelerinde kriminal veya cinsel suçlara karışmış kişilerin de araştırılması istendi. Bu kişilerin olay tarihinde bölgede bulunup bulunmadıklarının HTS ve baz kayıtları üzerinden belirlenmesi talep edildi.

415 KİŞİNİN DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Avukat Şahin Cangüleç ise bugüne kadar 415 kişi üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirildiğini ancak soruşturma açısından herhangi bir bulguya ulaşılamadığını söyledi.

Cangüleç, savcılık tarafından kimlikleri belirlenen 50 kişilik yeni bir listenin bulunduğunu ve bu kişiler için de DNA incelemesi yapılacağını açıkladı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat
Başlık ResmiRojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat

AYNI KONUM, AYNI SAAT

Avukat Karabulut ayrıca, soruşturma kapsamında bir kişinin olay saatlerinde Rojin’in kaybolduğu bölgedeki konumunun mevcut raporlarda tespit edildiğini öne sürdü. Söz konusu kişinin kimliğinin soruşturmanın selameti açısından açıklanmadığını belirten Karabulut, konuyla ilgili araştırma talebinin de kabul edildiğini söyledi.

Rojin’in kaybolmasından yaklaşık 15 dakika önce kendisiyle sosyal medya üzerinden görüşen, aynı baz istasyonundan sinyal aldığı ve sonrasında Instagram hesabını kapattığı belirtilen bir kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ve gözaltı talep edildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Rojin’in telefon hareketleri ile aynı gece bölgedeki kamera kayıtlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin tespitlerin de yer aldığı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
GOL PERDESİ AÇILDI
GOL PERDESİ AÇILDI
Galatasaray, Başakşehir deplasmanında
30 YIL SONRA YENİDEN!
30 YIL SONRA YENİDEN!
Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
FAİZSİZ SIFIR ARAÇ!
Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar
10 CANIN HESABI SORULUYOR
10 CANIN HESABI SORULUYOR
"Erasmus'ta şikayet edildi, Mersin'de uyarıldı, durmadı"
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
TÜM MECLİS TESTE GİRECEK
Keçiören'in ardından bir belediye daha harekete geçti
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
NE MEZARLIK KALDI NE ORMAN
Bir il seferber oldu! 12 geçti, izi dahi yok
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
KİRALARI DÜŞÜRECEK HAMLE!
Kiralık sosyal konutların teslim tarihi belli oldu
TRANSFER SON ANDA İPTAL
TRANSFER SON ANDA İPTAL
Samsunspor'dan Beşiktaş'a tepki: Belgeleri paylaşırız
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
Neden kuaföre götürdü, en son gördüğünde ne dedi?
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZİ
G.Saray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
3 YIL CEZASI VAR
3 YIL CEZASI VAR
Avrupa ülkesinde seferberlik kartları dağıtıldı!
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
'TAM BİR CEZA SAHASI TİLKİSİ'
Trabzon’un yeni golcüsü, Bayern'in kapısından döndü
İSPANYOL BASINI DUYURDU!
İSPANYOL BASINI DUYURDU!
'Türkiye'nin öncülük ettiği pakt ABD ve Çin'e rakip olabilir'
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
LOBİ BALONU PATLADI!
LOBİ BALONU PATLADI!
AIPAC reklamlarında "İsrail" kelimesine ambargo geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza: Toplam 5 maç men
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza: Toplam 5 maç men
Kaydet
30 yıl sonra yeniden! Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
Aselsan'ın yerli telefon hamlesi nasıl yarım kaldı?
Kaydet
A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Dünya Kupası'na kötü başlangıç
Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na kötü başlangıç
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.