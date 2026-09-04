Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Aile avukatları, bir kişinin olay saatinde Rojin’in kaybolduğu bölgede bulunduğunun kayıtlarda tespit edildiğini belirterek konuyla ilgili inceleme talep etti.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni talepler gündeme geldi.

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile aile avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç, soruşturmanın son durumuna ilişkin kentte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aile avukatı Karabulut, 10 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 30 farklı konuda savcılığa başvurduklarını, bunların 2-3 talep dışında kabul edildiğini ve araştırmaların sürdüğünü söyledi.

7.353 ARAÇ YENİDEN İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında bugüne kadar kara araçlarına yönelik incelemeler yapıldığını belirten Karabulut, Plaka Tanıma Sistemi ve kamera kayıtlarından 7.353 aracın tespit edildiğini aktardı.

Karabulut, Rojin’in kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar bu araçlara ilişkin PTS kayıtlarının yeniden incelenmesini, sürücülerin tespit edilmesini, cep telefonu, HTS ve baz kayıtlarının araştırılmasını ve DNA örneklerinin alınmasını talep ettiklerini belirtti. Bu talebin savcılık tarafından kabul edildiğini söyledi.

Avukatlar ayrıca Rojin’in kaybolduğu Bardakçı Mahallesi ile cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım Çarpanak Adası arasındaki güzergahta yer alan yerleşimlerde de kapsamlı araştırma yapılmasını istedi.

DENİZ ARAÇLARI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Rojin’in bulunduğu güzergahla bağlantılı olarak deniz araçları üzerinde de inceleme yapılması talep edildi. Bölgede bulunan materyaller üzerinde DNA araştırmasının sürdürülmesi istenirken, Rojin’e ait olduğu belirtilen terliğin ise henüz bulunamadığı ifade edildi.

Aile avukatları, Rojin’in kaybolmadan önce kullandığı WhatsApp, Instagram ve Facebook hesaplarına ilişkin bilgilerin Meta’dan talep edilmesi için de savcılığa başvurduklarını bildirdi. Meta’dan gelen ilk cevabın ardından daha ayrıntılı bilgi talep edildiği ve yeni cevabın beklendiği aktarıldı.

Bardakçı ve Mollakasım mahallelerinde kriminal veya cinsel suçlara karışmış kişilerin de araştırılması istendi. Bu kişilerin olay tarihinde bölgede bulunup bulunmadıklarının HTS ve baz kayıtları üzerinden belirlenmesi talep edildi.

415 KİŞİNİN DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Avukat Şahin Cangüleç ise bugüne kadar 415 kişi üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirildiğini ancak soruşturma açısından herhangi bir bulguya ulaşılamadığını söyledi.

Cangüleç, savcılık tarafından kimlikleri belirlenen 50 kişilik yeni bir listenin bulunduğunu ve bu kişiler için de DNA incelemesi yapılacağını açıkladı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aynı konum, aynı saat

AYNI KONUM, AYNI SAAT

Avukat Karabulut ayrıca, soruşturma kapsamında bir kişinin olay saatlerinde Rojin’in kaybolduğu bölgedeki konumunun mevcut raporlarda tespit edildiğini öne sürdü. Söz konusu kişinin kimliğinin soruşturmanın selameti açısından açıklanmadığını belirten Karabulut, konuyla ilgili araştırma talebinin de kabul edildiğini söyledi.

Rojin’in kaybolmasından yaklaşık 15 dakika önce kendisiyle sosyal medya üzerinden görüşen, aynı baz istasyonundan sinyal aldığı ve sonrasında Instagram hesabını kapattığı belirtilen bir kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ve gözaltı talep edildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Rojin’in telefon hareketleri ile aynı gece bölgedeki kamera kayıtlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin tespitlerin de yer aldığı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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